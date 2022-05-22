آمریکا جنبش افراطی «کاخ» را از لیست تروریسم خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ۵ گروه و سازمان را از لیست تروریسم خارج کرده که یکی از آن‌ها جنبش رادیکال و افراطی کاخ است. این جنبش مسئول کشتار مسجد ابراهیمی در الخلیل در سال ۱۹۹۴ است.

جنبش کهانا کاح اواخر دهه ۹۰ میلادی به دست مئیر کهانا در آمریکا تاسیس شد اما فعالیت سیاسی خود را در فلسطین اشغالی پس از مهاجرت کهانا و شماری از پیروانش به این منطقه، از سال ۱۹۷۱ آغاز کرد.

این جنبش بر بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین خود و کوچاندن آن‌ها به دیگر کشورها تاکید دارد و می‌گوید فلسطین تنها باید متعلق به صهیونیستها باشد. جنبش مذکور شهرک‌سازی در اراضی اشغالی را نیز امری غیرقابل چشم‌پوشی و مذاکره می‌داند.