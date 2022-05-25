  1. استانها
  2. گیلان
۴ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۱۴

رئیس هیئت گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی وزارت بهداشت:

گیلان ظرفیت بالایی در پزشکی بازساختی دارد

گیلان ظرفیت بالایی در پزشکی بازساختی دارد

رشت- رئیس هیئت گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی وزارت بهداشت با اشاره به سرمایه گذاری دنیا در حوزه پزشکی بازساختی، گفت: گیلان از ظرفیت های خوبی در این زمینه برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آی عصر چهارشنبه نیز در این نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه پزشکی بازساختی در دنیا مطرح بوده و درمان بسیاری از بیماری‌ها با این علم محقق می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های مطرح دنیا اکنون سرمایه‌های خود را در درمان بیماری‌ها با علم پزشکی بازساختی هدایت کرده و این امر از آینده روشن این رشته‌ها حکایت دارد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تبادل ارزی دنیا در حوزه پزشکی بازساختی انجام می‌شود، افزود: گیلان، پتانسیل بالایی در پزشکی بازساختی دارد و باید از این ظرفیت‌ها به درستی بهره گرفته شود.

رئیس هیئت گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی وزرات بهداشت با اشاره به مراکز فعال گیلان در حوزه پزشکی بازساختی، گفت: باید علاوه بر حفظ رشته‌های موجود، مهندسی بافت و سلول درمانی نیز در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه اندازی شود.

دکتر آی به حمایت دولت از دانش بنیان‌ها، اضافه کرد: کارگروه فناوری سلامت در وزرات بهداشت با توجه به شعار سال بودجه و اعتبار خوبی را برای پژوهشگران، فناوران و دانش بنیان‌ها در این زمینه در نظر گرفته است.

کد مطلب 5499571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها