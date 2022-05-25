گیلان ظرفیت بالایی در پزشکی بازساختی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آی عصر چهارشنبه نیز در این نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه پزشکی بازساختی در دنیا مطرح بوده و درمان بسیاری از بیماریها با این علم محقق میشود، اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای مطرح دنیا اکنون سرمایههای خود را در درمان بیماریها با علم پزشکی بازساختی هدایت کرده و این امر از آینده روشن این رشتهها حکایت دارد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تبادل ارزی دنیا در حوزه پزشکی بازساختی انجام میشود، افزود: گیلان، پتانسیل بالایی در پزشکی بازساختی دارد و باید از این ظرفیتها به درستی بهره گرفته شود.
رئیس هیئت گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی وزرات بهداشت با اشاره به مراکز فعال گیلان در حوزه پزشکی بازساختی، گفت: باید علاوه بر حفظ رشتههای موجود، مهندسی بافت و سلول درمانی نیز در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه اندازی شود.
دکتر آی به حمایت دولت از دانش بنیانها، اضافه کرد: کارگروه فناوری سلامت در وزرات بهداشت با توجه به شعار سال بودجه و اعتبار خوبی را برای پژوهشگران، فناوران و دانش بنیانها در این زمینه در نظر گرفته است.
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