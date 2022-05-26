پارلمان عراق ثابت کرد در دفاع از موضوع فلسطین ثابت قدم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، کمیته هماهنگی شیعیان عراق تصویب قانون جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان این کشور را تبریک گفت.

در بیانیه کمیته هماهنگی شیعیان عراق در این خصوص آمده است: ما تصویب قانون جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی در مجلس نمایندگان را تبریک می‌گوئیم.

این بیانیه می‌افزاید: مجلس نمایندگان عراق ثابت کرد که بر روی اصول و مبانی خود در دفاع از موضوع فلسطین و قدس ایستاده است. اعضای مجلس نمایندگان عراق به این قانون رأی دادند و این دلیل دیگری است که نشان می‌دهد عراقی‌ها در خصوص موضوعات ملی، اسلامی و انسانی مشترک اجماع دارند.

لازم به ذکر است که پارلمان عراق در جلسه امروز پنجشنبه قانون منع عادی سازی روابط با تل آویو را تصویب کرد.

نمایندگان مجلس عراق پیش نویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به اتفاق آرا تصویب کردند.

طبق پیش نویس این لایحه، از مهم‌ترین بندهای این قانون جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.

همچنین پس از تصویب قانون مذکور، شعارهای ضدصهیونیستی در پارلمان عراق طنین‌انداز شد. نمایندگان عراقی پس از تصویب قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی»، علیه این رژیم شعار سر دادند.

پیش از این، «حاکم الزاملی» نایب رئیس پارلمان عراق در سخنانی هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تقبیح کرده و گفته بود: تصویب و اجرایی شدن قانون منع عادی سازی روابط با تل آویو برای ثبات کشور ضروری است.

نایب رئیس پارلمان عراق اظهار داشت: لازم است هرچه سریع‌تر قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به تصویب برسد. وی از کمیته حقوقی پارلمان عراق خواست تا تلاش خود را برای تهیه و تکمیل این قانون تسریع کند.

چندی پیش جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین به اقدام پارلمان عراق برای تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند. حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط بیانگر اصالت مردم عراق و مواضع تاریخی و همیشگی آن‌ها در دفاع از مردم فلسطین است. ما از هر گونه موضع‌گیری علیه عادی‌سازی روابط با دشمن مشترک امتمان که امنیت، ثبات و توانمندی‌های این امت را تهدید می‌کند، استقبال می‌کنیم.

جنبش حماس در ادامه از تمام پارلمان‌ها در کشورهای عربی و اسلامی خواست که گامی مشابه گام عراق بردارند و برای ممنوعیت هر گونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قوانینی از این دست تصویب کنند.

جنبش جهاد اسلامی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط در پارلمان عراق گامی مهم برای مقابله با عادی‌سازی روابط است. ما به پارلمان عراق به خاطر این موضع‌گیری درود می‌فرستیم. این موضع در زمانی مهم رخ داد تا ثابت کند آزادگان امت ما در کنار فلسطین و در کنار مقاومت هستند.