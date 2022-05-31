تقدیر از مجلس عراق برای جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری با ارسال نامه‌ای به محمد الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق از تصمیم مجلس نمایندگان عراق در جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تقدیر کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

دولت محترم محمد الحلبوسی

رئیس مجلس نمایندگان عراق



با سلام و احترام



تصمیم مجلس نمایندگان عراق در جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تعبیر روشنی از اراده مردم عراق در داشتن زندگی آزاد و کریمانه و رد ظلم ستمگران و دشمنی متجاوزان و بالاتر آن تعبیر روشنی از اراده همه ملت‌های عربی و اسلامی و ملت‌های دوست دار صلح و دوستی است.



هر انسان شرافتمندی در جهان به آنچه بر سر ملت فلسطین آمده است و می‌آید، از کشتار و ترور گفته تا زندان و کوچ اجباری و دشمنی شبانه روزی علیه این ملت معترف است؛ پس کدام انسان صاحب وجدان، عادی سازی روابط را با رژیم غاصبی که به کشتار و نسل کشی و ویرانی و هتک حرمت و توهین به مقدسات و غصب سرزمین‌ها و مصائب دیگر اقدام می‌کند، می‌پذیرد!



شما با این اقدام خود ثابت کردید که امت اسلامی علیرغم همه فشارها و چالشها بیدار است و از آن سو رژیم صهیونیستی علیرغم همه حمایتهای طاغوتیان دنیا رو به زوال است؛ در این زمان است که عادی سازان روابط پشیمان می‌شوند و فریاد امثال شما فرزندان مقاومت بالا می‌رود.



شما الگویی برای کشورهای عربی و اسلامی هستید و جمهوری عراق و مجلس محترم نمایندگان آن چراغ راهی برای کسانی هستند که در خیال عادی سازی روابط به سر می‌برند.