شهادت نوجوان فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست درکرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی شامگاه جمعه از شهادت یک نوجوان فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یک نوجوان ۱۵ ساله فلسطینی در تیراندازی نظامیان اشغالگر طی درگیری‌های منطقه الخضر واقع در جنوب بیت لحم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که «محمد سعید غنیم» نوجوان فلسطینی درپی اصابت گلوله جنگی به ناحیه پشت و گردن در درگیری با نظامیان اشغالگر در منطقه الخضر به شهادت رسید.

منابع فلسطینی گزارش دادند که این نوجوان فلسطینی در درگیری‌های منطقه «ام رکبه» در جنوب الخضر به شدت مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده بود.

شاهدان عینی گفتند که این نوجوان قصد داشت در پارکینگ یکی از خانه‌ها پناه بگیرد اما نظامیان اشغالگر به سمت وی تیراندازی کرده و با خونسردی وی را به شهادت رساندند.

لازم به ذکر است که منابع فلسطینی پیش از این هم از درگیری شدید فلسطینی‌ها و نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک «الحواره» در جنوب نابلس خبر داده بودند.

به گزارش این منابع، نظامیان صهیونیست برای متفرق کردن جوانان فلسطینی در این شهرک از گاز اشک آور استفاده کردند و حضور آنها در این شهرک برای جلوگیری از برافراشته شدن پرچم فلسطین پررنگ بوده است.

این در حالی است که سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد چهار جوان فلسطینی در درگیری شدید با نظامیان رژیم در شهرک الحواره زخمی شدند.