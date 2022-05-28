آغاز پروازهای حج تمتع امسال از ۲۲ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آغاز پروازهای حج تمتع ۱۴۰۱ از ۲۲ خرداد ماه سال جاری اعلام کرد: با انجام اولین پرواز زائران حج تمتع ۱۴۰۱ از فرودگاه حضرت امام (ره) به مقصد فرودگاه جده در ۲۲ خردادماه سال جاری، عملیات اعزام زائران به عربستان آغاز و به مدت ۲۲ روز ادامه خواهد داشت.

حسین جهانی مدیرکل روابط عمومی هما با اعلام این مطلب گفت: در عملیات انتقال زائران سال جاری، حدود ۴۰ هزار زائر با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به دو فرودگاه جده و مدینه انتقال خواهند یافت.

جهانی به اولین جلسه هماهنگی عوامل حج در هما اشاره کرد و گفت: اولین جلسه هماهنگی عوامل حج با حضور عوامل و دست‌اندرکاران در روز سوم خردادماه سال جاری در هما برگزار شد.

مدیرکل روابط عمومی ایران ایر در خصوص ایستگاه‌های پروازی هما گفت: در عملیات انتقال امسال زائران از ۱۸ ایستگاه پروازی تهران، تبریز، کرمان، اصفهان، اهواز، بندرعباس، مشهد، شیراز، اردبیل، بوشهر، همدان، بیرجند، یزد، ساری، گرگان، ارومیه، زاهدان و زنجان به دو فرودگاه جده و مدینه اعزام خواهند شد.

جهانی در مورد زمان اولین پرواز زائران حج تمتع، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده اولین پرواز در روز ۲۲ خردادماه سال جاری از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه جده انجام می‌شود. با انجام آخرین پرواز در روز ۱۲ تیر عملیات رفت زائران به سرزمین وحی پایان می‌یابد.