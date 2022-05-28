دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد/تداوم غبارآلودی هوا تا۵ روز آینده

حجت الله علی عسگریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
وی با بیان اینکه وضعیت جوی استان تا پنج روز آینده پایدار خواهد بود، افزود: وزش باد به نسبت شدید در بسیاری از مناطق استان با غبار محلی طی این مدت پیشبینی میشود و در مناطق شمالی و غربی استان گاهی افزایش ابر دود از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: زواره در اردستان با دمای ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای پنج درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.
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