دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد/تداوم غبارآلودی هوا تا۵ روز آینده

حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه وضعیت جوی استان تا پنج روز آینده پایدار خواهد بود، افزود: وزش باد به نسبت شدید در بسیاری از مناطق استان با غبار محلی طی این مدت پیش‌بینی می‌شود و در مناطق شمالی و غربی استان گاهی افزایش ابر دود از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: زواره در اردستان با دمای ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای پنج درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.