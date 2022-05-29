اقدامات برای شناساندن راه امام خمینی (ره) جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با اشاره به ویژگیهای امام راحل اظهار کرد: امام یک مسلمان پایبند جدی به اسلام بود و هر کسی که پایبند به دین و شریعت باشد خدای متعال سرانجام کار او را ختم به خیر میکند.
وی امام راحل را جامع بسیاری از علوم رایج اسلامی عنوان کرد و افزود: ایشان ادیب، فقیه، عارف، مفسر، محدث، اخلاقی، فیلسوف، مورخ و سیاستمدار به تمام عیار بود.
امام جمعه رشت با بیان اینکه امام خمینی (ره) انقلابی بزرگ بود و یک انقلاب بزرگ را ساخت، تصریح کرد: مقام معظم رهبری تربیت شده مکتب امام راحل است و شخصیتها را به انقلابی بودن توصیه میفرمایند.
آیت الله فلاحتی با اشاره به ویژگی دلسوزی امام برای امت اسلامی و همه امتهای مستضعف، بیان کرد: ایران اسلامی معادله گردان در دنیای معاصر است و حکومت مبتنی بر مکتب علوی میتواند بسیاری از فتوحات در دنیا را ایجاد کند.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه امام راحل عاشق راه خدا بود، اضافه کرد: عاشق راه خدا از سختیها نمی ترسد و تهدیدها را تبدیل به ظرفیت میکند ضمن اینکه عاشق راه خدا به دنبال تجمیع ثروت و قدرت نیست.
آیت الله فلاحتی، هر عملی در شناساندن راه امام راحل را جهاد تبیین برشمرد و ادامه داد: ابعاد مختلف زندگی امام خمینی برای نسل معاصر تبیین شود.
وی با بیان اینکه از افراط و تفریط درباره امام باید پرهیز شود، اظهار کرد: آنچه که درباره امام میگوئیم و مینویسم، باید دقتهای لازم را داشته باشیم.
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