اکران فیلم های برگزیده جشنواره پویانمایی در مازندران

محمدعلی یزدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم‌زمان با روز پویانمایی، فیلم‌های پویانمایی برگزیده کودک جشنواره بین المللی پویانمایی در مراکز کانون پرورش فکری مازندران اکران می‌شود، افزود: دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۸ لغایت ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ در تهران در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: یکی از بخش‌های جنبی جشنواره برگزاری روز پویانمایی است که بر همین اساس ۱۲ خرداد هم‌زمان در سراسر کشور، انیمیشن‌های برگزیده بخش کودک دوره‌های پیشین جشنواره در سراسر کشور و همچنین مراکز فرهنگی هنری و کتاب‌خانه‌های سیار روستایی کانون مازندران اکران می‌شود. وی تاکید کرد: این برنامه، به منظور گرامی‌داشت روز پویانمایی و همچنین آشنایی بیشتر مربیان و اعضای کانون و اولیای تربیتی با پویانمایی و اهمیت آن در زندگی کودکان است.

در روز پویانمایی ۱۲ خرداد ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه فیلم‌های برگزیده یک بخش کودک همزمان یک سانس در سالن‌های مراکز استان‌ها و کتاب‌خانه‌های سیار روستایی در سراسر کشور و استان مازندران نمایش داده می‌شود.

گفتنی است: به همین مناسبت مراکز فرهنگی هنری استان با دعوت از کارشناسان و فعالان حوزه پویانمایی استان اقدام به برگزاری نشست‌هایی پیرامون پویانمایی و بررسی آثار اکران شده خواهد کرد.