عدم تعیین تکلیف زلزله زدگان اردل پس از ۹ ماه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از سال ۱۴۰۰ تا کنون بارها زلزله چهارمحال و بختیاری را لرزانده است که سه زلزله با مرکزیت شهرستان اردل بوده یا در این شهرستان احساس شده است.

نخستین زلزله که در مهر ماه سال گذشته با قدرت ۵.۷ ریشتر چلگرد را لرزاند که به دلیل بالا بودن قدرت، در شهرستان‌های اردل و فارسان نیز خسارت‌هایی را به وجود آورد.

با توجه به وضعیت جوی هوا پس از دو ماه بازسازی منطقه زلزله زده بازفت که میزان خسارت‌ها بالا بود آغاز شد اما نکته اصلی آن است که هیچ‌گونه اعتباری به منظور بازسازی مناطق زلزله زده فارسان و اردل اختصاص داده نشد و در حال حاضر پس از گذشت ۹ ماه زلزله زدگان این مناطق بلا تکلیف هستند.

۱۸۰ واحد مسکونی اردل در زلزله مهر ماه ۱۴۰۰ دچار خسارت شده است

دومین و سومین زلزله شهرستان اردل به ترتیب در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ رخ داد که این زلزله‌ها نیز خوشبختانه خسارت‌های جانی در پی نداشت اما منازل مسکونی و واحدهای تجاری بسیاری در این دو بلای طبیعی دچار خسارت شدند که تا کنون برای این دو زلزله نیز مصوبه‌ای برای نحوه بازسازی مناطق زلزله زده مشخص نشده است.

فرماندار اردل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مهرماه ۱۴۰۰ زلزله ۵.۷ ریشتری استان را لرزاند، اظهار کرد: در این زمین لرزه ۳۰ واحد شهری و روستایی احداثی ارزیابی شده است.

یعقوب شکوهی با بیان اینکه تعداد واحدهای تعمیری شهری و روستایی به ترتیب ۴۰ واحد و ۸۰ واحد می‌باشد، گفت: ۳۰ واحد نیز دچار خسارت معیشتی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گونه تسهیلات و کمک هزینه‌ای برای زلزله زدگان در نظر گرفته نشده است، گفت: این در حالی است که بازسازی مناطق زلزله زده بازفت از ماه‌های نخست آغاز شده و تا سه ماه آینده به پایان می‌رسد.

بیش از ۱۸۰۰ واحد مسکونی در زلزله اسفندماه خسارت دیده است

فرماندار اردل بیان اینکه ساعت ۲۱ و ۲۵ دقیقه جمعه ۱۳ اسفندماه زلزله‌ای به قدرت ۴.۳ ‬ ریشتر برای دومین بار در سال ۱۴۰۰ اردل را لرزاند، اظهار کرد: این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتر زمین رخ داد.

شکوهی ادامه داد: در این زمین لرزه خوشبختانه خسارت جانی وارد نشد اما بر اساس ارزیابی‌های انجام شده ۵۶ واحد شهری و ۱۸۲ واحد احداثی روستایی احداثی هستند.

وی با بیان اینکه ۷۲۱ واحد مسکونی شهری و ۶۹۸ واحد مسکونی روستایی تعمیراتی هستند، گفت: تعداد واحدهای تجاری تعمیری شهری و روستایی در این زلزله ۲۲ و ۱۷ واحد می‌باشد.

فرماندار اردل اعلام کرد: در این زلزله ۵۶ واحد شهری و ۱۸۲ واحد روستایی نیز دچار خسارت‌های معیشتی شده‌اند.

شکوهی با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها در همان زمان به مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری به منظور تحویل به وزارت خانه و تعیین تکلیف تحویل داده شده است، افزود: تا کنون هیچ گونه تسهیلات و کمک هزینه‌ای به خسارت دیدگان داده نشده است.

وی افزود: در این زلزله بخش زیر ساختی و اماکن عمومی آسیب ندیده است.

فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده طولانی است

شکوهی با اشاره به اینکه هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی و تجاری در زلزله اردیبهشت ماه امسال در اردل آسیب دیده است، اظهار کرد: ارزیابی‌های تکمیلی توسط تیم‌های ارزیاب به پایان رسیده است.

وی عنوان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها تعداد واحدهای مسکونی احداثی شهری و روستایی به ترتیب ۸۲ واحد و ۲۵۲ واحد است.

فرماندار اردل با بیان اینکه هزار و ۴۰ واحد نیازمند تعمیر است، تصریح کرد: از این تعداد واحد تعمیراتی ۵۴۸ واحد در محدوده شهری و ۴۹۲ واحد در مناطق روستایی است.

شکوهی با اشاره به خسارت‌های وارده به واحدهای تجاری، مطرح کرد: چهار واحد تجاری شهری و ۱۲ واحد تجاری روستایی تعمیراتی گزارش شده است.

وی ادامه داد: در زلزله هفته گذشته ۸۲ واحد شهری و ۲۵۲ واحد روستایی خسارت‌های معیشتی دیده‌اند.

فرماندار اردل با اشاره به فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده، گفت: آمار ارزیابی شده به ستاد بحران استان تحویل داده شده است که پس از آن این آمار به منظور ارائه و تصمیم گیری در هیئت دولت به وزارت سپاه کشور تحویل داده می‌شود.

شکوهی با بیان اینکه این روند طولانی است، افزود: در حال حاضر هیچ تسهیلاتی برای زلزله «دشتک» که در اسفند سال گذشته رخ داد در نظر گرفته نشده است.

۱۵۰۰ واحد احداثی دیگر به واحدهای خسارت دیده زلزله مهر ماه افزوده می‌شود

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در زمان زلزله هر دستگاهی وظایفی را برعهده دارد، اظهار کرد: پس از پایان امدادرسانی ارزیابی خسارت‌های وارد شده توسط تیم‌های ارزیاب آغاز می‌شود.

خسرو کیانی به زلزله ۵.۷ ریشتری به مرکزیت بازفت اشاره کرد و ادامه داد: این زلزله بیش از ۶۰ پس لرزه به همراه داشت خوشبختانه تلفات جانی در این زلزله وجود نداشت و تعداد مجروحان کم بود.

وی با بیان اینکه این زلزله در ۲۲۳ روستا احساس شد، عنوان کرد: دستگاه‌های مسئول برآورد خسارت‌ها را بر اساس فرم‌های مربوطه در حوزه‌های زیر بنایی، کشاورزی، مسکونی و تجاری جمع بندی کردند.

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در زلزله مهر ماه ۱۴۰۰ اعلام خسارت‌ها تنها از بخش کوهرنگ توسط دستگاه‌های مربوطه به مدیریت بحران استان تحویل داده شد، گفت: گزارشی مبنی بر بروز خسارت از دیگر شهرستان‌ها در محدود زمانی اعلام شده واصل نشد.

کیانی با بیان اینکه فرمانداری و دستگاه‌های مربوطه اعلام عدم ورود خسارت به دو شهرستان دیگر کرده بودند، افزود: بعد از مدتی که جمع بندی خسارات مشخص و تحویل به وزارت کشور برای تعیین تکلیف شد برخی افراد محدود به صورت حضوری برای اعلام خسارت مراجعه کردند که این افراد به دستگاه‌های ذی ربط برای بازدید و بررسی مجدد معرفی شدند.

وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌ها مشخص شد تعدادی از واحدهای مسکونی فرسوده هستند و در این زلزله نیز خسارت‌هایی به این واحدها وارد شده است.

محدودیت زمان ساخت و ساز به دلیل شرایط جوی در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این فرآیند بعد از ابلاغ اعتبار برای بازسازی شهرستان کوهرنگ و آمار اعلام شده رخ داده است، تصریح کرد: بر اساس نظر وزارت خانه در مصوبه تکمیلی که در سفر ریاست جمهوری تائید خواهد شد هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی دیگر به ۴۹۶ واحد احداثی کوهرنگ افزوده می‌شود.

کیانی با بیان اینکه سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری در آینده نزدیک انجام خواهد شد، اعلام کرد: واحدهای خسارتی شهرستان اردل و فارسان در این مصوبه دیده شده است.

وی تصریح کرد: زلزله اسفند ماه دشتک نیز ۱۴۵ میلیارد تومان به واحدهای مسکونی شهرستان اردل خسارت وارد کرد که ارزیابی‌ها در این خصوص انجام گرفته شده است و پس از جمع بندی به منظور تعیین تکلیف هیئت دولت به وزارت خانه ارسال گردید.

مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تعیین تکلیف خسارت زلزله دشتک در حال حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در حال بررسی است، گفت: پس از تکمیل این بررسی‌ها هیئت دولت اعتبار مورد نیاز برای بازسازی منطقه را مشخص می‌کند.

کیانی با اشاره به اینکه این فرآیند قانونی اما طولانی است، گفت: با توجه به شرایط جوی زمان ساخت و ساز در استان محدود است ضروری است هیئت دولت برای چهارمحال و بختیاری شرایط ویژه ای را در نظر گیرد.

بنیاد مسکن ساخت و ساز واحدهای مسکونی غیر قابل اسکان را با اعتبار داخلی می‌تواند آغاز کند

وی اظهار کرد: در زلزله اردیبهشت ماه نیز ۲۰۵ میلیارد تومان خسارت به شهرستان اردل وارد شده است که مراحل قانونی در استان تکمیل و خسارت‌های ارزیابی شده به وزارت خانه تحویل گردیده است.

مدیر کل مدیریت بحران ادامه داد: اگر منزل مسکونی خسارت دیده غیر قابل اسکان باشد بنیاد مسکن استان می‌تواند از بودجه داخلی خود بازسازی این واحدها را آغاز کند و پس از تعیین اعتبار توسط دولت بودجه هزینه شده را به اداره باز گرداند.

گفتنی است همان گونه که در گزارش اعلام شد امکان ساخت و ساز در چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط جوی کمتر از پنج ماه می‌باشد که ضروری است هیئت دولت با در نظر گرفتن این شرایط تعیین تکلیف و تخصیص اعتبار به مناطق زلزله زده چهارمحال و بختیاری را به صورت ویژه اجرایی کند چرا که اکنون سه ماه از فصل بهار که امکان ساخت و ساز در استان وجود دارد گذشته و تنها در سه ماه آینده امکان بازسازی و ساخت واحدهای خسارت دیده امکان پذیر است.