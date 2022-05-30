۱۴هزار و ۱۷۰ محصول برای پاسخ به نیازهای فناورانه عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتصال محصولات فناورانه داخلی به نیازهای صنعتی راهکاری است که توانسته طی چند سال اخیر به رونق بازار داخلی کمک کند.

بر همین اساس و با کمک کارگزاران فناوری فعال در شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال حاضر ۱۴هزار و ۱۷۰ محصول فناورانه تولید داخل در این شبکه به متقاضیان این کالاها و خدمات عرضه شده است تا پاسخ‌گوی نیاز صنایع و مردم باشند.

شبکه فن‌بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که یکی از بازیگران جدی عرصه اتصال طرف‌های «عرضه» و «تقاضا» در حوزه فناوری و محصولات پیشرفته است؛ با ورود به این بازار و استفاده از ظرفیت و توان کارگزاران و فن‌بازارهای تخصصی خود در تلاش است تا محصولات را تا رسیدن به بازار همراهی کند و صنعت را به محصولات تولیدی اتصال دهد.

این تلاش‌ها تاکنون به توسعه بازار داخلی و بین‌المللی ۱۴ هزار و ۱۷۰ محصول فناورانه منجر شده است. برخی از این محصولات شامل الکتروموتور BLDC کولر های آبی همراه با کلید هوشمند، سامانه مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی، دارو، نرم افزار ، دستگاه فروش اتوماتیک تنقلات و نوشیدنی سرد، دستگاه تراش سنگهای قیمتی فست با دقت ۰.۰۱ (الماس)، گوشی هوشمند با پرتکل فیبر، نرم‌افزار جامع کتابخانه می شود.

این محصولات در حوزه‌های فناورانه‌ای چون دارو و درمان، نفت، گاز و پتروشیمی، سلامت و دیگر حوزه‌های کاربردی در کشور تولید و با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بازار مرتبط متصل شده‌اند. کمک‌هایی چون شناسایی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، جلب سرمایه‌گذاران، تسهیل روند تجاری‌سازی دانش‌فنی و سایر فعالیت‌های حرفه‌ای که منجر به «توسعه بازار فناوری» می‌شود.