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۹ خرداد ۱۴۰۱، ۲۱:۴۵

با موضوع مواجهه با روسیه و چین؛

«استولتنبرگ» از نشست ماه آینده سران ناتو خبر داد

«استولتنبرگ» از نشست ماه آینده سران ناتو خبر داد

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد که نشست ماه آینده سران ناتو در شهر مادرید با موضوع مواجهه با روسیه و چین برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از نشست سران کشورهای عضو این سازمان در ماه آینده در شهر مادرید خبر داد.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص گفت: چگونگی مواجهه با جاه طلبی های چین و جنگ روسیه در اوکراین محورهای اصلی گفتگوها در این نشست خواهد بود.

«ینس استولتنبرگ» در این باره ادامه داد: نشست ماه آینده ناتو در مادرید فرصتی تاریخی برای تقویت همکاری‌ های کشورهای عضو در راستای حمایت اوکراین در مقابل روسیه به شمار می رود.

وی که در مراسم جشن چهلمین سالگرد عضویت اسپانیا در ناتو شرکت کرده بود، گفت که نشست آینده این سازمان در شهر مادرید در روزهای ۲۹ تا ۳۰ ژوئن با حضور فنلاند و سوئد برگزار خواهد شد.

این مقام ناتو اضافه کرد: در نشست مادرید چشم‌ انداز آینده ناتو با وجود اعضای جدید این سازمان تدوین شده و به طور قطع این نشست تاکید دوباره ای بر ارزش‌ های امنیتی این سازمان تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در راه به عضویت درآوردن کشورهای سوئد و فنلاند در ناتو با مخالفت های شدید ترکیه رو به رو است؛ چرا که آنکارا بر این باور است که کشورهای مذکور پیش از عضویت در ناتو (که با موافقت هر ۳۰ عضو آن اجرایی می شود) باید به حضور تروریست های پ ک ک در کشورهای متبوع خود خاتمه داده و هر گونه حمایت از تروریسم را متوقف کنند.

کد مطلب 5503292

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