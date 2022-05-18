استقبال دبیرکل ناتو از پیوستن سوئد و فنلاند به این ائتلاف نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو پس از دریافت درخواست رسمی سوئد و فنلاند برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفت: از پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو استقبال می‌کنیم و معتقدیم این تحول، امنیت ما را تقویت خواهد کرد.

دبیرکل ناتو در ادامه افزود: این یک برهه حیاتی و سخت در حوزه امنیت ما به شمار می‌رود. گسترش حوزه ناتو حائز اهمیت است و ما باید متحد باقی بمانیم.

طبق اعلام منابع رسانه‌ای، فنلاند و سوئد امروز چهارشنبه رسماً درخواست خود برای پیوستن به ناتو را ارائه کردند. این در حالی است که روز گذشته پارلمان فنلاند با اکثریت آرا با درخواست پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) موافقت کرد.

به گزارش منابع خبری، رئیس پارلمان فنلاند اعلام کرد: پارلمان روز سه شنبه با ۱۸۸ رأی موافق و ۸ رأی مخالف طرح درخواست عضویت در ائتلاف نظامی ناتو را تصویب کرد.

پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با کم اهمیت جلوه دادن تلاش سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو گفت آنها هم اکنون هم عضو این پیمان هستند.