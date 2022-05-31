خرید سلاح در کانادا ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دولت کانادا قانونی را برای خرید و فروش تفنگهای و اسلحههای دستی به عنوان بخشی از بسته کنترل اسلحه ارائه کرده است که حتی برخی از اسباب بازیهایی را که شبیه اسلحه هستند نیز ممنوع میکند.
«جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا در این ارتباط میگوید: «ما بازار را برای اسلحههای دستی محدود میکنیم.»
جاستین ترودو، پس از تیراندازیهای گسترده اخیر در همسایه جنوبی، ایالات متحده، از توقف مالکیت سلاحهای دستی در کانادا خبر داده است و این ممنوعیت به طور مؤثر واردات و فروش این سلاحها را ممنوع میکند.
ترودو روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما در حال ارائه قانونی برای اجرای ممنوعیت ملی مالکیت سلاحهای دستی هستیم. این بدان معناست که دیگر امکان خرید، فروش، انتقال یا واردات اسلحه دستی در هیچ کجای کانادا وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، ما بازار را برای اسلحههای دستی محدود میکنیم.»
این لایحه همچنان باید در پارلمان تصویب شود و لیبرالهای حاکم تنها تعداد کمی از کرسیها را در اختیار دارند.
قانون پیشنهادی همچنین مجوز استفاده از سلاح گرم را از هر کسی که در خشونت خانگی یا تعقیب درگیر است سلب میکند و اسلحه را از کسانی که خطری برای خود یا دیگران تلقی میشود سلب میکند و همچنین امنیت مرزی و مجازاتهای کیفری برای قاچاق اسلحه را تقویت میکند.
این قانون همچنین خرید و فروش خشابهای اسلحهای را که میتوانند بیش از پنج گلوله در خود جای دهند ممنوع میکند.
چند روز پس از بدترین تیراندازی دسته جمعی کانادا که در آوریل ۲۰۲۰ در روستایی نوا اسکوشیا ۲۳ کشته بر جای گذاشت، دولت ۱۵۰۰ نوع سلاح گرم درجه نظامی یا تهاجمی را ممنوع کرد.
اما ترودو روز دوشنبه اعتراف کرد که خشونت با اسلحه همچنان در حال افزایش است.
آژانس آمار دولتی کانادا هفته گذشته گزارش داده بود که جرایم خشونت آمیز مرتبط با سلاح گرم کمتر از سه درصد از کل جرایم خشونت آمیز در کانادا را تشکیل میدهد، اما از سال ۲۰۰۹، نرخ سرانه اسلحههایی که به سمت شخصی نشانه میرود تقریباً سه برابر شده است، در حالی که نرخ شلیک اسلحه به قصد کشتن یا زخمی شدن پنج برابر افزایش یافته است.
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