لزوم تغییرفرهنگ آمریکا قبل از تغییر قوانین اسلحه/ سلاح؛ کالای فرهنگی مرگبار در آمریکا!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: کسی که در آمریکا می خواهد مالکیتِ سلاح؛ ممنوع شود با آمار برای این خواسته خود استدلال می آورد و کسی که می خواهد این وضعیت همچنان پا بر جا باشد با احساس آن را استدلال می کند.

نویسنده در ادامه به واکنش تند و توام با آزردگی لابی با نفوذ اسلحه در آمریکا (NRA), بعد از اینکه "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری این کشور ایده خود را برای تدوین قوانین سخت گیرانه تری برای مالکیت سلاح اعلام کرد خبر داده و نوشت: کاخ سفید لابی های اسلحه در آمریکا را درباره یک حمله به قانون اساسی این کشور هشدار داده است.

"جو بایدن"، معاون رییس جمهور آمریکا که ریاست کارگروه ویژه مهار خشونت مسلحانه در این کشور را بر عهده دارد در دیدار با نمایندگان لابی قدرتمند اسلحه و صنعت بازی های رایانه ای تاکید کرد که کاخ سفید به دنبال محدود کردن قوانین حمل و نگهداری سلاح است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد که چنین شرایطی (عکس العمل لابی هی اسلحه در برابر دولت آمریکا) نشان می دهد که کاخ سفید باید حالا که می خواهد برای این کشوری که بیشترین افراد مسلح در دنیا را دارد قوانین جدیدی برای خرید و فروش سلاح وضع کند باید انتظار مخالفتها و مقاومتهای زیادی را داشته باشد.

حتی اگر اوباما موفق شود که قوانین جدید برای خرید و فروش تسلیحات وضع کند این تنها یک موفقیت نمادین خواهد بود. بزرگترین مسئله این است که آیا تغییر فرهنگ سلاح و خشونت گرایی در این کشور در طولانی مدت امکانپذیر است.

نویسنده این مطلب در ادامه خاطر نشان کرد که در این راستا ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که بسیاری از افراد در آمریکا اسلحه را به عنوان یک کالای فرهنگی می بینند. آنها هویت خود را از جمله در این می بینند که مالک یک سلاح باشند.

در تاریخچه آمریکا اسلحه نقش های زیادی را ایفا می کند، زمانی برای حمایت از محل سکونت، زمانی برای تعیین جایگاه افراد ، زمانی برای نشان دادن این وضعیت که همه از نظر قدرت با هم برابرند و زمانی هم برای هشدار به دولت مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: نسبت و ارتباط مالکان اسلحه با این ابزار بیش از آنکه عقلانی و منطقی باشد خیال پردازانه و رمانتیک است و بر این اساس سنت خانواده، شجاعت یا استقلال تعریف می شود.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه کشتار مسلحانه اخیر در شهر نیوتاون ایالت کانتیکت برای اولین بار شرایطی برای رویارویایی با لابی اسلحه در آمریکا ایجاد کرد نوشت: اوباما هم حق دارد که از این فرصت استفاه کند، البته وی می داند که تنها بخش کوچکی از تصمیماتش در این زمینه را می تواند در پیش گیرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: قبل از اینکه قوانین خرید و فروش و حمل سلاح در آمریکا تغییر کند باید فرهنگ این کشور تغییر پیدا کند.

رویگردانی از اسلحه در آمریکا به خیلی چیزها ارتباط دارد: به مدارس، برنامه ها و الگوها در جامعه، بحث هایی که در این باره شکل می گیرد مبنی بر اینکه چرا سینماها، تلویزیون و بازیهای ویدئویی تقریبا همواره صحنه های تیراندازی را نشان می دهند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: خشونت و دفاع در برابر آن در آمریکا موضوعات متداول هستند. در دنیای فیلم مثلا نامزدهای اسکار نشان داده اند که اسلحه یک نقش اصلی در فیلمها دارد.