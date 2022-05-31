کاراته و ابهام در اعزام به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ورد گیمز یا همان بازی‌های جهانی در بخش کاراته طی روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه به میزبانی آمریکا در شهر بیرمنگام برگزار می‌شود. تیم ملی کاراته کشورمان برای حضور در این مسابقات ۵ سهمیه دارد هفته گذشته با همراهی سرمربی و رئیس فدراسیون راهی ارمنستان شدند تا با حضور در سفارت آمریکا در ایروان امور مربوط جهت دریافت روادید را انجام دهند.

اما نکته مهم اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که درخواست مسئولان تیم در همان جلسه اول رد شد و پروسه صدور روادید اعضای تیم در حال انجام شد و پس از گذشت چند روز، برخی مدارک، اطلاعات و سوالات خواسته شده در اختیار قرار گرفته است.

ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴-، سجاد گنج زاده ۸۴+، بهمن عسگری ۷۵-، حمیده عباسعلی ۶۸+ و سارا بهمنیار ۵۵- پنج نماینده کاراته ایران در این بازی‌ها هستند که مشخص نیست حتی در صورت صدور روادید مجوز سفر به آمریکا را دریافت خواهند کرد یا خیر!