به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبههای عبادی ـ سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به منطق مقاومت اظهار کرد: منطق مقاومت در کنار جهاد، ایمان به غیب و نصرت الهی است؛ خداوند متعال پیروزی واقعی را رقم میزند و هیچ قدرت مادی در برابر این قدرت الهی نمیتواند ایستادگی کند.
وی افزود: رهبران مقاومت به ما آموختند که نگاه به نصرت الهی داشته باشیم؛ همانطور که رهبر شهید ما در آخرین بیانات خود فرمودند اگر برای کشور حادثهای به وجود بیاید، خداوند متعال مردم را مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام میکنند. هر قدرت مادی در مقابل منطق مقاومت شکست خورده است.
امامجمعه هرمز درباره هدف هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه گفت: هدف از این هجرت مبارزه با محیط ظالمانه، طاغوت و فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن روز بود که در سراسر جهان حاکم بود؛ این هجرت برای بیداری جهان بود تا پیام آزادی به همه انسانها داده شود و آنان از ظلم ظالمان نجات پیدا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد تصریح کرد: این واقعه چهره واقعی آمریکا را برای چپاول نفت ایران افشا کرد؛ آمریکا هیچگاه به دنبال کمک به ایران نبوده است، بلکه همواره به دنبال چپاول منافع ملتها بوده است.
رستاخیز با اشاره به چهلمین روز خاکسپاری امام شهید تأکید کرد: ما در آستانه چهلمین روز خاکسپاری امام شهید عهد میبندیم که انتخاب خون پاک امام شهید را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو میگیریم.
خطیب جمعه هرمز تاکید کرد: ما از خون امام شهید خود نمیگذریم و تا قصاص قاتلان انجام نشود لحظهای نخواهیم نشست؛ ترامپ، نتانیاهو و قاتلان جنایتکار باید به سزای عمل خود برسند و به مرگ طبیعی از دنیا نروند.
وی با هشدار به آمریکا درباره تنگه هرمز گفت: آمریکای جنایتکار در حوزه انرژی دچار گرفتاری شده است؛ کاهش شدید ذخایر راهبردی نفت و اختلال در جریان نفت خاورمیانه باعث شده این کشور به پایینترین ذخایر نفتی برسد.
حجت الاسلام رستاخیز گفت: اگر خطایی از آمریکا سر بزند، نهتنها تنگه هرمز باز نمیشود، بلکه ایران اسلامی با آمادگی کامل حرکت تهاجمی را آغاز میکند، محاصره دریایی را میشکند و نیروهای آمریکایی در خلیج فارس غرق خواهند شد.
امامجمعه هرمز در پایان با بیان اینکه تقابل جبهه حق و باطل سنت الهی است، گفت: آیات قرآن بهصورت صریح تقابل و رویارویی دو گروه حق و باطل را بیان کرده است و این سنت الهی است که جبهه باطل با دست پرقدرت مؤمنان در زمین دفن و نابود میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمز اظهار داشت: نمونه آن در قرآن کریم داستان طالوت و جالوت است که حضرت داوود جالوت را کشت و خداوند متعال به او پادشاهی و حکمت عنایت فرمود. امروز نیز ما تقابل جبهه حق و باطل را مشاهده میکنیم؛ به فرموده رهبر شهید، جبهه حق و باطل همان صفبندیهای دوران پیامبران بزرگ الهی و ائمه اطهار(ع) است.
خطیب جمعه هرمز بیان کرد: نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسباتی شد؛ مردم بدانند همان سرنوشت نابودی جبهه باطل مورد انتظار ماست.
وی گفت: آمریکا محکوم به نابودی، اسرائیل محکوم به نابودی و جبهه استکبار نابود خواهد شد؛ به شرط آنکه ایمان داشته باشیم، توکل به خدا کنیم، در راه حق مبارزه کنیم و لحظهای نترسیم. این رمز پیروزی ماست.
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