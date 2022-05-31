به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر سبزیان با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه کرامت اظهار کرد: در نظر داریم همزمان با دهه مبارک کرامت بالغ بر ۸ هزار برنامه‌های فرهنگی کتاب محور اعم از مسابقات کتابخوانی، جلسات خوانش کتاب‌های امام رضایی، نمایشگاه کتاب «کرامت» با محوریت سیره امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س)، نشست دختران کتابخوان، برگزاری نمایشگاه نقاشی از آثار برگزیده در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و جلسات جمع خوانی احادیث رضوی را در کلیه کتابخانه های استان برگزار نمائیم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افزود: کرامت در لغت به معنای سخاوت، جوانمردی و بخشندگی و در مفاهیم انسانی و دینی به معنای بزرگواری است، براساس احادیث و توصیه‌های بزرگان کرامت یکی از اصول مهم در دین اسلام به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: با توجه به احادیث موجود از ائمه اطهار (ع) می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که کرامت در دین اسلام به معنای کوچک شمردن دنیا و مهار هواهای نفسانی نیز است.

حجت‌الاسلام سبزیان یکی از اصلی‌ترین دلایل نامیدن این دهه را به نام کرامت، شخصیت سرشار از سخاوت و بزرگواری حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) عنوان کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره به هدف کتابخانه ها مبنی بر ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در کنار ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه اظهار کرد: تمام تلاش همکارانم در مجموعه کتابخانه‌های عمومی بر آن است تا بستری مؤثر و مفید برای آشنایی بیشتر جامعه با سبک و سیره زندگی شخصیت‌ها و مفاخر بزرگ دینی و اسلامی فراهم سازیم تا بتواند نقش فانوسی روشن در تاریکه راه زندگی پر مشغله امروزی ایفا کند.

وی همچنین از تشرف دسته جمعه کتابداران به حرم مطهر امام رضا (ع) و امضای میثاق نامه خادمی آن حضرت در کتابخانه های عمومی، راه اندازی کاروان «کتاب و کرامت» در مناطق روستایی و حاشیه شهر، نمایشگاه پوستر رضوی با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در نگارخانه کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهدمقدس، برگزاری محافل ادبی «کریمانه» و برگزاری کارگاه‌های آشنایی با زیباهایی کلام اهل بیت (ع) خبر داد.

حجت الاسلام سبزیان در خصوص برنامه‌های ترویجی این ایام گفت: افتتاح کتابخانه سیار «پیک دانایی ۸» شهرستان مشهد، عضویت رایگان و بخشودگی جرایم و تجلیل از نویسندگان خراسانی فعال در حوزه رضوی نیز از جمله فعالیت‌های دیگر است.