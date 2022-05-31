کمبود مواد اولیه و تجهیزات فرسوده چالش معادن شن و ماسه اصفهان است

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و معاون امور معدن وی از معادن شن و ماسه شرق اصفهان اظهار داشت: از مناطق بهره برداری مواد اولیه معادن شن و ماسه بازدید صورت گرفت و از نزدیک با اقدامات این معادن در زمینه تسطیح زمین‌هایی که از آنها مواد اولیه برداشت شده صورت گرفت.

وی با بیان اینکه بهره برداران معدن شن و ماسه استان اصفهان در شرق استان همه زمین‌هایی که در آنها بهره برداری شده را تسطیح و درختکاری کرده‌اند، افزود: در برخی از مواقع اطلاعات نادرستی مخابره می‌شود که باید مسئولان از نزدیک با اتفاقات واقعی آشنا شوند.

آلودگی دپوی نخاله‌های ساختمانی در شرق اصفهان از فعالیت معادن شن و ماسه بیشتر است

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره به اینکه بهره برداران معادن شن و ماسه در استان اصفهان همه زمین‌های خراب شده از قبل از انقلاب تاکنون را اصلاح کردند، گفت: برآورد ما این است که آلودگی ناشی از دپوی نخاله‌های ساختمانی در شرق اصفهان چندین برابر معاون شن و ماسه است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بزرگ‌ترین چالش معادن شن و ماسه در شرق اصفهان کمبود مواد اولیه برای تولید است، ادامه داد: برای این امر منابع طبیعی باید رفتار منطقی داشته باشد و با بررسی شرایط واقعی در زمینه واگذاری امتیاز به بهره برداران تصمیم گیری کند.

سهل آبادی در ادامه فرسود بودن تجهیزات معدنی از جمله لودر، بولدوزر و … را از دیگر چالش‌های بهره برداران معادن شن و ماسه دانست و گفت: این امر نیز کار این معادن را فرسایشی کرده و مسئولان باید هر چه زودتر برای وارد و یا تولید این تجهیزات چاره اندیشی کنند.

وی ادامه داد: میزان اشتغالزایی در هر معدن شن و ماسه به صورت مستقیم بین ۶۰ تا ۱۰۰ نفر است و باید با رفع مشکلات این معادن امنیت شغلی را نیز برای این افراد ایجاد کرد.