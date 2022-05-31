به گزارش خبرنگار مهر، مستند «آب، باد، خاک، نان» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری تهیه کنندگی سمیه زراعت کار و مهدی زمانپور کیاسری به جشنواره بین المللی مستند «داک اِج» نیوزیلند راه پیدا کرد.

جشنواره «داک اج» که از تاریخ ۱ ژوئن تا ۱۰ جولای برابر با ۱۱ خرداد تا ۱۹ تیر به صورت آنلاین در نیوزیلند برگزار می‌شود یکی از رویدادهای سینمایی مورد تأیید آکادمی اسکار است.

مستند ۲۵ دقیقه‌ای «آب، باد، خاک، نان» که تولیدش بیش از یکسال زمان برده روایتی خوش آب و رنگ و لطیف از زندگی ابوالفضل و ستایش ۲ کودک فهرجی است که در پیچ و تاب سرنوشت، زندگی متفاوتی را تجربه می‌کنند.

«آب، باد، خاک، نان» قبلاً جایزه قدردانی ویژه هیأت داوران بخش کودک و نوجوان جشنواره ایدفا هلند را دریافت کرده بود و در جشنواره جیهلاوا چک و جشنواره فیلم کودکان سیاتل آمریکا، مراداس داک اسپانیا و تسالونیکی یونان حضور داشت.

پخش بین‌الملل فیلم بر عهده مؤسسه هنر هفتم با مدیریت علیرضا شاهرخی است.

سایر عوامل «آب، باد، خاک، نان» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهدی زمانپور کیاسری، فیلمبردار: داوود رحمانی، حسن سیدی پریشان، مهدی زمانپور کیاسری، تدوین: محمدرضا وطن دوست، صدابردار: پیام میرتبریزیان، صداگذار: آرش قاسمی، مدیر تولید: تیمور نوربخش، تهیه کننده: سمیه زراعت کار و مهدی زمانپور کیاسری.