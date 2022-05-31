به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت گنابادینژاد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر ۱۴۰۱ اظهار کرد: با توجه به اینکه دهه کرامت از ۱۱ تا ۲۱ خرداد ماه است با سفر انبوهی از زائران به مشهد مقدس مواجه خواهیم بود، که اوج حضور زائران در مشهد مقدس را در ایام میلاد ولی نعمتمان آقا امام رضا (ع) خواهیم داشت، خدماتدهی برای زائران بعد از این دو پیک سفر، برای تابستان تداوم داشته باشد.
قائم مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط مشهدمقدس و استان خراسان رضوی کمیتههای این ستاد در طول سال فعال بوده و آمادگی همیشگی برای میزبانی از زائران وجود دارد.
وی افزود: اطلاعرسانی گسترده درباره محلهای عرضه نان و دیگر اقلام مورد نیاز زائران به صورت گسترده در سطح شهر انجام شود.
حجتالاسلام گنابادی نژاد بیان کرد: ناظران نیز در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر و راههای رسیدن مردم به ناظران در اختیار زائران قرار گیرد.
قائم مقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به تدارک صورت گرفته برای اسکان زائران گفت: کمیته اسکان از مراکز اسکان رسمی و اضطراری بازدید کند و اطلاعات دقیق مراکز در نظر گرفته شده در دسترس باشد تا در صورت لزوم بلافاصله مورد استفاده زائران قرار گیرد.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق برای زائران از امکانات و خدمات در نظر گرفته شده تاکید کرد و گفت: آسیبشناسی خدمات ارائه شده به زائران در نوروز ۱۴۰۱، تدارک ناوگان برای برگشت زائران، نظارت بر سرویسدهی تاکسیها در سطح شهر مشهد و پیشبینی لازم برای ایمنی جادههای استان مورد تاکید است.
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