به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که براساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی از امروز سه شنبه لغایت روزهای پایانی هفته در ساعات بعدازظهر برای همه نقاط استان به ویژه نیمه شرقی، افزایش پوشش ابر و وزش باد (در مناطق بادخیز گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه) پیش بینی میشود.
همچنین به دلیل تراکم ابرها و وجود شرایط همرفت در برخی نقاط شرقی احتمال بارشهای خفیف گاهی همراه با رعد و برق وجود دارد.
از نظر نوسانات دمایی، در این مدت دماها به تدریج افزایش مییابند و هوا گرمتر میشود.
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