به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم از مدیران بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران کمیته های مختلف نمایشگاه عصر امروز سه شنبه دهم خرداد ماه در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برگزار شد.

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آیین با تبریک ایام دهه کرامت و تسلیت به مناسبت رحلت بیانگذارجمهوری اسلامی گفت: امام بزرگوار میراث بزرگی را برای ما به ارمغان گذاشتند و آنچه که ما امروز داریم سهمی از مجاهدت و ایثار امام عزیز بوده است. ما چشم انداز روشنی در اسفند ماه سال گذشته از وضعیت شیوع بیماری کرونا نداشتیم و پیش بینی سخت بود. ولی با واکسیناسیون سراسری سفره این بیماری جمع شد و الحمدالله آن وضعیت را پشت سرگذاشته و نمایشگاه به صورت حضوری برپا شد.

اسماعیلی ادامه داد: در این دوران برگزاری چنین نمایشگاهی معنادار بود و در ماه رمضان این نشاط معنوی و دینی برای جامعه لازم بود. زمانی که این بروز وظهور ها کم می شود فضا برای تحلیل های ناشیانه باز میشود. دائم میگویند برای مردم مسایل دینی تضعیف شده یا مردم نسبت به هنجارهای دینی بی تفاوت شدند اما کجا هستند تا ببینند استقبال از نمایشگاه بیش از حد انتظار بود.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۲۰۰هزار نفردر نمایشگاه بین المللی بازدید داشتند، گفت: همین جریان سرودی انقلابی که در کشور گسترده شد پشت سرش تشکیلات قوی نبود و تنها اخلاص و مردمی بودنش باعث تحت تاثیر قرار دادن کل کشور شد و جریان مریض غرب را در مقابل آن منفعل کرد. در بازنمایی اتفاقات مثبت جامعه لکنت داریم.

وی ادامه داد: ما واقعیت جامعه را با نمایشگاه قرآن و دهه کرامت که مردم عاشقانه در حریم رضوی گرد هم می آیند و به ساحت قدسی امام رئوف عرض ارادت می کنند، می سنجیم. ما گرفتار جریان های کژاندیش هستیم که در اقلیت هستند. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم این حد و فاصله ها مهم است و ساده انگارانه از آن رد نمیشویم.

اسماعیلی افزود: امیدواریم به زودی دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین المللی قرآن را راه اندازی کنیم. از لحاظ اعتباری نیز با نگرش و دست باز با آن روبرو خواهیم شد. حتما نواقصی داشتیم که بایدبرطرف شود اما حضور پرشور بانوان و خانواده ها بسیار دلنشین و دلچسب بود و احساس ارامشی که در این محیط دست میداد به نشاط نمایشگاه قرآن می افزود. نمایشگاه قرآن در این دوره به حدی نشاط داشت که هر کدام از اعضای هیئت دولت پس از حضور در نمایشگاه قرآن به این نشاط اذعان می‌کردند. حتی شخص رئیس جمهور محترم نیز تأکید کردند که وزارت ارشاد این نمایشگاه را در شهرستان‌ها نیز برگزار کند.

وی به برپایی بخش عفاف و حجاب و دستاوردهای ارائه محصولات در این حوزه اشاره و تأکید کرد: بسیاری از بازدیدکنندگان نمایشگاه اعلام می‌کردند توانسته‌اند از طریق نمایشگاه محصولا عفیفانه یک سال آینده خود را تأمین کنند حتی وزیر نفت نیز به این موضوع اشاره کرد. جامعه ما یک جامعه عفیف است لذا باید زمینه‌های این موضوع را فراهم کنیم نمایشگاه قرآن بهانه خوبی است تا معنویتی که قرآن در روح و جان افراد مستولی می‌کند را گسترش دهیم.

در این نشست محمد مهدی عزیززاده قائم مقام بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به بیان گزارشی اجمالی از روند برپایی نمایشگاه پرداخت و سپس محمدرضا پورمعین دبیر انجمن خادمان قرآن کریم گفت: در حال حاضر نمایشگاهی در جهان اسلام در حوزه قرآنی برگزار نمی شود. عموم کشورها موزه های قرآنی یا گنجینه های تاریخی دارند اما نمایشگاهی بدین شکل در حوزه قرآنی وجود ندارد و برای همین باید در جنبه بین المللی نمایشگاه قرآن بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

لزوم مکانی مشخص برای مسابقات و نمایشگاه قرآن

پورمعین ادامه داد:باید برای ادامه مسیر به فکر مکان و تمهیداتی برای فضای نمایشگاه و مسابقات قرآن باشیم. برای خانواده ها باید فکر خاصی شود چرا که با علاقه در نمایشگاه حضور پیدا میکردند که این حضور نیازمند فکر منظم بوده و هنوز جای کار دارد.

اهمیت توجه به موضوع قرآن و عترت در حوزه بازی و انیمیشن

همچنین مدیر کمیته نوجوان بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن در ادامه گفت: امیدواریم در موضوع قرآن و عترت حوزه بازیهای یارانه ای و انیمیشن توجه ویژه ای به آن شود تا سال آینده دستمان پر تر از امسال باشد.

حمید مجیدی مهر مدیر کمیته تبلیغات نیز در ادامه گفت:باید کاری کنیم تا راه اندازی دبیرخانه دایمی نمایشگاه جدی گرفته شود. در هیچ دوره ای مجموعه های قرآنی این میزان به هم نزدیک نبودند. امیدواریم در دوره سی ام نمایشگاه نواقص تا حد امکان برطرف شود.

سپس در انتهای این جلسه از مدیران کمیته های مختلف بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن تقدیر به عمل آمد و وزیر ارشاد لوحی را به رسم یادگاری به آنان اعطاء کرد.