محکومیت اقدام امارات در امضای توافق تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، امارات و رژیم صهیونیستی امروز توافقی در زمینه تجارت آزاد به امضا رساندند که هدف از آن افزایش مبادلات تجاری میان ابوظبی و تل‌آویو اعلام شده است.

این توافق در شرایطی از سوی امارات به امضا رسیده که رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر تجاوزات متعددی را علیه فلسطینی‌ها انجام داده است. در روزهای اخیر شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست تجاوزات متعددی به مسجدالاقصی قبله اول مسلمانان جهان داشته‌اند و از طرف دیگر راهپیمایی تحریک آمیز پرچم را در قدس برگزار کرده اند.

در همین رابطه، «یاسر ابوهلاله» از فعالان توئیتری در جهان عرب نوشت: در شرایطی که مسجدالاقصی با یورش وحشیانه صهیونیست‌ها روبروست، امارات با رژیم صهیونیستی توافق تجارت آزاد به امضا رسانده است.

«محمد علاء العناسوه» نیز در توئیتی نوشت: اماراتی‌ها به جای اینکه در واکنش تجاوزات رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت فلسطین و هتک حرمت مسجدالاقصی، توافق آبراهام (عادی سازی روابط) را لغو کنند، هدیه‌ای دیگر به اشغالگران داده و با آنها توافق تجارت آزاد به امضا رساندند. فلسطین مساله شرافتمندان است.

«هنظله» هم در توئیتی کوتاه نوشته است: امضای توافق تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی؛ به کجا چنین شتابان؟!

«محمد ابوصفیه» از فعالان توئیتری در فلسطین نیز نوشت: امارات در شب راهپیمایی پرچم را محکوم می‌کند و در صبح روز بعد با رژیم صهیونیستی توافق تجارت آزاد به امضا می‌رساند؛ این سیاست آنهاست! عادی سازی خیانت است.

«ایمان حاتم الشنطی» فعال زن توئیتری نیز نوشت: واکنش امارات علیه تجاوزات علیه مسجدالاقصی و راهپیمایی پرچم بسیار سریع و فوری بود و آنها با صهیونیست‌ها توافق تجارت آزاد به امضا رساندند! عادی سازی خیانت است.

روابط امارات و رژیم صهیونیستی از سپتامبر ۲۰۲۰ پس از امضای توافق عادی سازی روابط وارد مرحله تازه ای شده است. گفتنی است وزیر اقتصاد امارات سپتامبر گذشته گفته بود که حجم تجارت میان امارات و اسرائیل رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است.

هم اکنون به صورت هفتگی چندین پرواز میان تل آویو و دبی و ابوظبی برقرار است. در ابتدا شهروندان دو طرف برای سفر به اسرائیل و امارات، از دریافت ویزا معاف شده بودند اما این معافیت لغو شد ولی همچنان رفت و آمد شهروندان اسرائیلی و امارات به آسانی ممکن است.