چند پیشنهاد برای مهاجم ایرانی/ استقلال مقصد داخلی کاوه رضایی

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه رضایی مهاجم ملی پوش فوتبال ایران که سابقه بر تن کردن پیراهن استقلال را هم دارد، در صورت بازگشت به لیگ برتر حتماً به استقلال خواهد پیوست.

رضایی که در لیگ پانزدهم به استقلال پیوست و نقش مهمی در خط حمله این تیم داشت و گل‌های زیاد و حساسی هم برای آنها زد، در پایان فصل به لیگ بلژیک منتقل شد.

هرچند گفته می‌شود رضایی همچنان پیشنهاداتی از برخی لیگ‌های اروپایی دارد، اما ممکن است پس از ۵ فصل حضور در اروپا به ایران بازگشته و در این صورت تنها برای استقلال بازی خواهد کرد.

استقلالی‌ها که به تازگی قهرمانی لیگ برتر را جشن گرفته‌اند، برای تقویت خط حمله خود به بازیکنان جدیدی نیاز دارند و گفته می‌شود کاوه رضایی می‌تواند یکی از گزینه‌های آنها باشد.