حکایت دوربرگردان مرگ در ورودی رشت/ رانندگان قانون را دور می زنند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهرام قربانپور: این روزها حوادث جاده‌ای و تلفات جانی آن به یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان تبدیل شده تا جایی که طبق آمار روزانه بیش از ۱۰۰ نفر و حتی بیشتر در تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست می‌دهند، این آمارها به نسبت میانگین جهانی بسیار نگران کننده است.

در تعطیلات نوروز امسال بیش از ۱۱۰۰ نفر، قربانی تصادفات جاده‌ای شدند که این آمار بسیار غم بار و ناراحت کننده بوده و به نوعی تصادفات جاده‌ای، در مرگ و میرها روی دست کرونا زده است.

طبق بررسی‌های انجام شده بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی، ایمن نبودن خودروها و همچنین عدم امنیت راه‌ها از مهم‌ترین علل این گونه تصادفات مرگبار گزارش شده است، اما اگر بی کیفیت بودن خودروها و همچنین رعایت نکردن اصول و قوانین رانندگی را کنار بگذاریم از ناامن بودن جاده‌ها، محورها و نیاز به اصلاح اساسی برخی دوربرگردان‌ها نباید گذشت.

در همین نزدیکی‌ها و در دل مرکز استان گیلان شهر رشت، دوربرگردانی تعریف شده که به جای اینکه تسهیل گر عبور و مرور باشد خود عامل ترافیک، تصادفات، حوادث تلخ و تخلفات رانندگی شده است.

وقتی جای دوربرگردان، قانون را دور می‌زنند

قبل از میدان گیل رشت روبروی سازمان آرامستان های این شهر که به منطقه دولت آباد معروف است، دوربرگردانی جانمایی شده که اگر ساعتی آنجا اُطراق کنید شاهد صحنه‌های تصادف و تخلفات برخی رانندگان خواهید بود. ماجرا از این قرار است که در حوالی و نرسیده به همان دوربرگردان دو جایگاه سوخت (سی ان جی و پمپ بنزین)، شهرک صنعتی، ستاد مدیریت بحران و محل دائمی نمایشگاه بین المللی رشت و دیگر ادارات و منازل مسکونی واقع شده و رانندگان و مخاطبین برای دسترسی به موارد ذکر شده به جای دور زدن از این دور برگردان، ناچار هستند، قانون را دور بزنند.

حمیدی یکی از رانندگان تاکسی درون شهری رشت، در حالی که از جانمایی نادرست دوربرگردان مجاور آرامستان های این شهر گلایه داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اطراف این دوربرگردان دو جایگاه سوخت قرار دارد و اکثر رانندگان برای سوخت خودرو، به جای طی کردن مسیر طولانی تا دوربرگردان بعدی، به ناچار مسیر کوتاهی را خلاف می‌رانند.

وی، تخلف رانندگان را عامل برخی تصادفات و حوادث تلخ دانست و افزود: دوربرگردان به علت جانمایی نادرست و غیر استاندارد بارها عامل تصادفات شده و کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست.

این شهروند رشتی با بیان اینکه محدوده دولت آباد جز حدود شهری رشت است، گفت: علیرغم اینکه این منطقه جز محدوده شهری رشت است اما خدمات شهری مناسبی به ساکنین این منطقه ارائه نمی‌شود.

وی با تاکید بر رفتار عدالت خواهانه در ارائه خدمات شهری، افزود: نگاه مدیریت شهری نسبت به ارائه خدمات و ایجاد امکانات باید عادلانه باشد، که متأسفانه این طور نیست.

متولیان چاره‌ای برای این دوربرگردان حادثه ساز بیاندیشند

شهریاری از ساکنین دولت آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب خدمات رسانی در این منطقه، گفت: دوربرگردان دولت آباد در بیشتر اوقات مایه سرگردانی رانندگان می‌شود.

وی با اشاره به تصادفات و تخلفات جاده‌ای بواسطه جانمایی نادرست دوربرگردان در دولت آباد رشت، این اقدام را کار غیرکارشناسی دانست و اضافه کرد: اکثر رانندگان به جای رفتن به دوربرگردان بعدی، مسیری را خلاف جهت حرکت کرده و به محل کار و زندگی خود می‌روند.

این شهروند رشتی با بیان اینکه مرکز استان نباید درگیر ابتدایی‌ترین مشکلات باشد، تصریح کرد: مدیریت شهری رشت و دیگر متولیان باید چاره‌ای برای این دوربرگردان حادثه ساز بیاندیشند.

وی با اشاره به قرارگیری چندین نهاد اثرگذار در منطقه دولت آباد رشت، جانمایی نادرست دوربرگردان را چالش اصلی این محله خواند و افزود: انتقال دوربرگردان به بعد از مکان برپایی نمایشگاه بین المللی گیلان می‌تواند همه اهالی، مسافران و مجاوران را از آن منتفع کند.

تغییر مکان دور برگردان مطالبه جدی صاحبان صنایع

صالحی یکی از مدیران واحدهای تولیدی واقع در دولت آباد رشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موقعیت صنعتی، مسکونی و اداری دولت آباد رشت به گونه‌ای است که این منطقه را نسبت به سایر مناطق متمایز کرده است.

وی با اشاره به اینکه تعریف نادرست دوربرگردان در این منطقه سبب شده تا صاحبان صنایع، نیروهای شرکت‌ها و ساکنین این منطقه با مشکل روبرو شوند، افزود: با توجه به وجود چند اداره، دو جایگاه سوخت و همچنین شرکت‌ها و صنایع، اهمیت موضوع به قدری است که متولیان امر را مجاب کند تا دوربرگردان فعلی را به مکان دیگر انتقال دهند.

صالحی با تأکید بر اینکه تغییر مکان دوربرگردان مطالبه جدی صاحبان صنایع است، اضافه کرد: برای تسهیل بخشی در دسترسی و جلوگیری از حوادث ناگوار نیاز است تا دوربرگردان به مکان دیگری منتقل شود.

پاس کاری از راهداری به شهرداری

از آنجایی که ایجاد دوربرگردان‌ها از جمله وظایف اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعریف شده است، سراغ مدیر این اداره کل در گیلان رفتیم و با توضیحاتی که مسئولان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان به ما دادند، متوجه شدیم که منطقه دولت آباد رشت، جز محدوده شهری (رشت) بوده و پاسخگویی و پرداختن به این موضوع از حدود اختیارات آن اداره کل خارج و مدیریت شهری رشت باید در این خصوص پاسخ بدهد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان در حالی از پاسخگویی در این حوزه طفره می‌رود که خودروهای سنگین در خارج از محدوده زمانی طرح ترافیک، وارد شهر رشت شده و ضمن ایجاد ترافیک درون شهری، موجب حدوث بسیاری از تصادفات درون شهری می‌شوند. این اداره کل زمانی می‌تواند از پاسخگویی در حوزه شهری شانه خالی کند که جلوی ورود خودروهای سنگین در خارج از محدودیت زمانی به داخل شهر را بگیرد.

وقتی شورا جای شهردار پاسخ داد!

اگرچه همه سیدامیرحسین علوی شهردار رشت را فرد رسانه‌ای می‌شناسند اما علیرغم پیگیری‌های مکرر در اینجا هم به در بسته خوردیم و شهردار به نوعی خودش را در مقام «پاسخگو» قرار نداد.

وقتی از پاسخگویی شهردار رشت ناامید شدیم به سراغ اعضای شورای شهر رشت رفتیم که «محمدحسین واثق کارگرنیا» رئیس شورای اسلامی شهر رشت در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوربرگردان منطقه دولت آباد رشت دارای استاندارد مناسبی نیست و ضمن ایجاد نارضایتی برای مردم، گاهاً منجر به تصادفات می‌شود.

وی با بیان اینکه دغدغه شهروندان برای دوربرگردان دولت آباد کاملاً به حق است، افزود: نگاه ما در شورا و مدیریت شهری رشت کاهش دغدغه‌های مردم است و ساماندهی این دوربرگردان از اولویت‌های ما خواهد بود.

رئیس شورای شهر رشت از احداث میدان بزرگ در منطقه دولت آباد خبر داد و اضافه کرد: طرح احداث میدان در این منطقه در کارگروه ترافیک شهرداری مطرح و با بررسی‌های کارشناسی و مصوب در این کارگروه به زودی در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

واثق کارگرنیا با اشاره به اینکه احداث میدان بسیاری از معضلات ترافیکی را مرتفع و جلوی وقوع تصادفات و حوادث را می‌گیرد، گفت: طرح احداث میدان در دولت آباد رشت ۹۸ درصد قابلیت اجرایی دارد و بعد از تصویب در کارگروه ترافیک شهرداری اجرایی می‌شود.

نبود مدیریت یکپارچه شهری دلیل بروز بسیاری از مشکلات

رئیس شورای اسلامی شهر رشت، نگاه شورای ششم را نسبت به خدمات رسانی شهری، عدالت محورانه برشمرد و بیان کرد: تلاش بر این است تا تمام نقاط شهر به یک میزان خدمات دهی شود و به نقاطی از شهر که کمتر مورد توجه قرار گرفته، خدمات بیشتری ارائه شود.

واثق کارگرنیا، نبود مدیریت یکپارچه شهری را دلیل بروز عمده مشکلات و دغدغه‌ها برای شهروندان برشمرد و تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید ایجاد مدیریت یکپارچه شهری را در قالب یک طرح قانونمند به تصویب برسانند تا همه ادارات خدمات رسان زیر سیطره مدیریت شهری و شورا قرار گیرند در چنین شرایطی قدرت چانه زنی و مطالبه گری شورا و شهرداری از این دستگاه‌ها بالا می‌رود.

وی با اشاره به مزایای وجود مدیریت یکپارچه شهری، افزود: وجود مدیریت یکپارچه شهری تمام دستگاه‌های خدمات رسان را موظف به اجرای خدمات نظام مند می‌کند.

انتقال دوربرگردان را در شورای ترافیک مطرح می‌کنیم

«سیدشمس شفیعی» عضو دیگر شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگذاری نامناسب دور برگردان دولت آباد، گفت: احتمال احداث و نصب المان ورودی این منطقه وجود دارد.

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه بزودی منطقه دولت آباد از خدمات شهری خوبی منتفع می‌شود، اضافه کرد: ساخت بلوار، ایجاد فضای سبز، پیاده روسازی و همچنین پیست دوچرخه سواری در منطقه دولت آباد رشت تعریف شده و به زودی اجرا می‌شود.

شفیعی با بیان اینکه تمهیدات ویژه ای برای ساماندهی دوربرگردان دولت آباد رشت اتخاذ می‌شود، گفت: احتمال احداث میدان بزرگ در همان مکان نیز وجود دارد که البته این فرضیه در حال بررسی کارشناسی بوده و نمی‌توان با قطعیت در این باره اظهار نظر کرد.

وی، انتقال دوربرگردان دولت آباد به مکانی بالاتر را ضروری عنوان و بیان کرد: این مسئله باید در شورای ترافیک مطرح شود و سایر اعضای شورا به انتقال آن نظر بدهند و سپس شهرداری آن را اجرا کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر رشت از اختصاص ۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه ورودی شهر و بلوارسازی منطقه دولت آباد تا میدان گیل خبر داد و تصریح کرد: مدیریت شهری رشت در ارائه خدمات و امکانات به شهروندان، نگاه توسعه متوازن دارد.

منتظر میدان می‌مانیم

مسئله دوربرگردان در دولت آباد رشت اگرچه به ظاهر موضوع ساده و پیش پا افتاده‌ای به نظر برسد اما وقتی به بطن ماجرا می روید می‌بینید که تبعات قرارگیری نادرست و غیر اصولی یک دوربرگردان تا چه اندازه می‌تواند دامن گیر شهروندان شود و بر اثر بی توجهی و عدم احتیاط، چه خانواده‌هایی را داغدار کند و ده‌ها اتفاقات تلخ و اسف بار دیگری را رقم بزند.

حال باید دید با توجه به صحبت‌های امیدوارانه اعضای شورای ششم شهر رشت نسبت به تصمیمات مدیریت شهری در خصوص ساماندهی دوربرگردان سرگردان در دولت آباد، چه زمانی میدان جای دوربرگردان را در این منطقه می‌گیرد.