دانش آموزان قمی جهت ثبت نام فقط مبلغ کتاب و بیمه را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اسلامی نسب صبح سه شنبه در جلسه ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان قم به منظور بررسی آخرین قوانین و مقررات موجود در زمینه ثبت نام دانش آموزان اظهار داشت: مدارس استان به هنگام ثبت نام دانش آموزان صرفاً حق دریافت مبلغ کتاب و بیمه را دارند و دریافت هرگونه وجوه دیگر تحت هر عنوان دیگری در زمان ثبت نام ممنوع است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان قم تکریم ارباب رجوع را از اولویتهای آموزش و پرورش استان قم هنگام ثبت نام دانش آموزان ذکر کرد و افزود: تیمهای مختلف نظارتی در استان تشکیل خواهد شد و در شهرستانهای کهک و جعفریه و نیز بخش خلجستان کار ثبت نام دانش آموزان به صورت مستمر نظارت میشود.
وی خاطر نشان کرد: اولیای دانش آموزان باید به گونهای برنامه ریزی کنند که ثبت نام دانش آموز در نزدیک ترین محل زندگی شأن باشد و نسبت به کیفیت آموزش هیچ گونه دغدغهای نداشته باشند.
دبیر ستاد ثبت نام دانش آموزان استان قم ادامه داد: از تمامی ظرفیتها برای ایجاد توازن و فرصت برابر آموزشی برای سال تحصیلی جدید استفاده شده است.
وی اظهار داشت: اولیا و دانش آموزان در صورت هرگونه نقد یا شکایت در فرآیند و چگونگی ثبت نام میتوانند آن را از طریق سامانه shekayat.medu.ir ثبت کرده و یا به کارشناسان ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش مراجعه کنند.
اسلامی نسب در ادامه نظارت کامل و همه جانبه بر فرآیند ثبتنام مدارس در سطح استان را ضروری ذکر کرد و افزود: در این زمینه نیز برای توجیه و آشنایی مدیران مدارس با آخرین قوانین و مقررات، دستورالعمل ثبت نام مدارس برای سال تحصیلی آینده ابلاغ شده است.
دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان قم گفت: دریافت هزینه در مدارس دولتی و هیأت امنایی، هنگام ثبت نام ممنوع بوده اما دریافت حق بیمه به صورت علی الحساب طبق نرخ سال گذشته محاسبه میشود و پول خرید کتاب برای سال تحصیلی آینده نیز بلامانع است.
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