به گزارش خبرنگار مهر، یاسین معتوکی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره‌کل آموزش و پرورش استان خوزستان صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بر اساس بند «ب» مقررات مالی فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان (دستورالعمل وزارتی شماره ۱۰۹/۱۴۰)، دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام، به جز هزینه کتاب‌های درسی و بیمه دانش‌آموزی، در تمامی مدارس دولتی اعم از عادی، هیأت امنایی، امین و صدرا ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر این موضوع، هشدار داد که در صورت گزارش تخلف از سوی بازرسان یا شهروندان، با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

معتوکی همچنین تصریح کرد که مدیران مدارس موظف‌اند به دستورالعمل‌های ثبت‌نام پایبند باشند و از دریافت هرگونه وجه در این مرحله خودداری کنند.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد در پایان بیان کرد: جلب مشارکت‌های مردمی تنها پس از آغاز سال تحصیلی در مهرماه، با مصوبه انجمن اولیا و مربیان و تأیید شورای مدرسه مجاز است. همچنین در مدارس هیأت امنایی، دریافت هرگونه وجه تنها پس از اعلام نرخ مصوب توسط ادارات آموزش و پرورش امکان‌پذیر خواهد بود.