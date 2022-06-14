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۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۳۸

آغاز ثبت‌نام داوطلبان آزمون استخدامی تأمین‌اجتماعی

آغاز ثبت‌نام داوطلبان آزمون استخدامی تأمین‌اجتماعی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین‌اجتماعی از آغاز ثبت‌نام داوطلبان استخدام پیمانی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عفت‌نژاد با اعلام این خبر گفت: داوطلبان استخدام می‌توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد دفترچه راهنمای آزمون استخدامی که در سایت رسمی سازمان به نشانی www.Tamin.ir و همچنین سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir منتشر شده است، تا ۲ تیر سال جاری نسبت به ثبت‌نام در سامانه مربوطه اقدام کنند.

وی افزود: آزمون کتبی به‌صورت همزمان در مراکز استان‌های مربوطه، روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۳ برگزار خواهد شد. ضمنأ در آزمون مذکور امتیاز بومی (۴۰ درصد امتیاز بومی شهرستان) و همچنین قانون اصلاح سن (سابقه اشتغال در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه) و جوانی جمعیت (امتیاز سنی و افزایش نمره کتبی آزمون) جهت جذب نیروی انسانی لحاظ شده است.

روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی به داوطلبان شرکت در این آزمون توصیه کرده است اخبار و اطلاعات این آزمون استخدامی را صرفاً از طریق سایت رسمی این سازمان دنبال کنند.

کد مطلب 5514164
مهناز قربانی مقانکی

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