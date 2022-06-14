به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عفت‌نژاد با اعلام این خبر گفت: داوطلبان استخدام می‌توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد دفترچه راهنمای آزمون استخدامی که در سایت رسمی سازمان به نشانی www.Tamin.ir و همچنین سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir منتشر شده است، تا ۲ تیر سال جاری نسبت به ثبت‌نام در سامانه مربوطه اقدام کنند.

وی افزود: آزمون کتبی به‌صورت همزمان در مراکز استان‌های مربوطه، روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۳ برگزار خواهد شد. ضمنأ در آزمون مذکور امتیاز بومی (۴۰ درصد امتیاز بومی شهرستان) و همچنین قانون اصلاح سن (سابقه اشتغال در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه) و جوانی جمعیت (امتیاز سنی و افزایش نمره کتبی آزمون) جهت جذب نیروی انسانی لحاظ شده است.

روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی به داوطلبان شرکت در این آزمون توصیه کرده است اخبار و اطلاعات این آزمون استخدامی را صرفاً از طریق سایت رسمی این سازمان دنبال کنند.