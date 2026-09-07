جلسه پیگیری پروژه دهکده سلامت شهرستان نیر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلیل جباری روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵ در جلسه پیگیری پروژه دهکده سلامت نیر که در محل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل برگزار شد، گفت: صدور مجوزهای اولیه برای این پروژه از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز هم‌گام با سرمایه‌گذار آماده تسهیل شرایط و صدور مجوزهای لازم هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه دهکده سلامت می‌تواند مزیت رقابتی و موتور محرک توسعه گردشگری در شهرستان نیر باشد، افزود: با توجه به ظرفیت بالای این شهرستان در حوزه گردشگری به ویژه به دلیل قرار گرفتن در مسیر ورود مسافران به استان، احداث چنین مجموعه‌هایی نیر را به مقصد گردشگری تبدیل می‌کند.

او تاکید کرد: هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی یکی از بازیگران موثر صنعت گردشگری در کشور است و حضور این هلدینگ به عنوان سرمایه‌گذار دهکده سلامت نیر در استان، پای جامعه هدف آنها را با استفاده از یک زنجیره کامل گردشگری به استان باز خواهد کرد.

جباری ادامه داد: ما در کنار جاذبه‌ها و مقاصد سنتی موجود در استان، نیازمند تعریف کانون‌های جدید جذب گردشگر به ویژه با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند گردشگری سلامت و آب‌های گرم هستیم که با اجرای چنین پروژه‌هایی می‌توانیم شاهد ایجاد این قطب‌های گردشگری باشیم.

بهروز محمدی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل نیز در این جلسه با اعلام آمادگی این شرکت برای صدور مجوزهای لازم و واگذاری تاسیسات و زمین به سرمایه‌گذار، گفت: افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در حوز گردشگری استان مشهود است و ما در شرکت آب منطقه‌ای آماده همکاری با سرمایه‌گذاران و اداره کل میراث‌فرهنگی در راستای توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی استان هستیم.

در این جلسه نماینده هلدینگ هگتا چارچوب توسعه طرح، برنامه فیزیکی، زیرساخت، فازبندی و مدل سرمایه‌گذاری مد نظر این هلدینگ برای ایجاد دهکده سلامت در منطقه قینرجه شهرستان نیر را به حاضران ارائه کرد.