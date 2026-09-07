به گزارش خبرنگار مهر، آزاده آلایوب صبح دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تبریک ایام سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، اظهار کرد: حضور در این شهر و در جوار کریمه اهلبیت(س) در چنین ایام فرخندهای برای من مایه خرسندی و افتخار است.
وی افزود: قم سرزمین مقدسی است و باید جایگاه و منزلت آن را شناخت و قدر این فرصت را دانست و هر فردی با هر لباس، جایگاه و مسئولیتی که دارد، در این شهر باید خود را خدمتگزار مردم و زائران بداند.
آلایوب با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق(ع) درباره جایگاه علمی قم گفت: در این روایت بر این موضوع تأکید شده است که علم و دانش به قم سرازیر میشود و از این شهر به نقاط مختلف جهان انتقال مییابد تا جایی که در شناخت و فهم دین، ضعف و کاستی باقی نماند.
مجری کودک رسانه ملی ادامه داد: چنین جایگاهی برای قم، مسئولیت مدیران و مسئولان این شهر را نیز سنگینتر میکند و هر فرصت و لحظهای که در اختیار آنان قرار گرفته است باید در مسیر خدمت به مردم و اعتلای این شهر به کار گرفته شود.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده برای ایجاد نشاط در میان مردم قم بیان کرد: اجرای برنامههای شاد و امیدآفرین در این شهر را باید به فال نیک گرفت و از اینکه این حرکت همزمان با روز قم و سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم آغاز شده است، خرسندم.
باید امید را دوباره به مردم بازگردانیم
آلایوب با اشاره به شرایط دشواری که مردم در دوره جنگ پشت سر گذاشتهاند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه امید و نشاط در جامعه هستیم و برنامههای فرهنگی و اجتماعی میتوانند در بازگرداندن این روحیه به مردم نقش مؤثری داشته باشند.
وی افزود: ما مدیون خون شهدا، رهبر شهید، سرداران، فرماندهان و همه انسانهای بیگناهی هستیم که برای حفظ امنیت و آرامش مردم جان خود را فدا کردند و به پاس این ایثارها باید زندگی را با امید ادامه دهیم.
مجری کودک رسانه ملی با اشاره به فضای حاکم بر جامعه در روزهای پس از جنگ اظهار کرد: هنوز هم با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و دیدن تصاویر رهبر شهید و سرداران شهید، اشک و اندوه در وجودم جاری میشود اما در کنار این سوگ و اندوه، جامعه به نشاط و امید نیز نیاز دارد.
وی ادامه داد: اقدامات انجامشده برای ایجاد نشاط اجتماعی نشان داد که مردم با وجود همه سختیها همچنان به زندگی و امید نیاز دارند و هنگامی که فرصت شادمانی و حضور در برنامههای فرهنگی فراهم میشود، میتوان دوباره لبخند را بر چهره آنان دید.
آلایوب گفت: آنچه در این برنامهها اهمیت دارد، تنها برگزاری یک مراسم نیست بلکه ایجاد احساس زندگی، امید و خودباوری در میان مردم است و این مسیر باید ادامه پیدا کند.
خودباوری را باید از نوجوانان آغاز کرد
مجری کودک رسانه ملی با تأکید بر اهمیت توجه به نسل نوجوان بیان کرد: اگر قرار است تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد، باید روی نوجوانان سرمایهگذاری کرد زیرا شخصیت و نگاه آنان در حال شکلگیری است و امید و خودباوری باید از همین دوران در وجود آنان تقویت شود.
وی افزود: پیشرفت ایران اسلامی بر دوش نسل جوان و نوجوان این کشور قرار دارد و برای رسیدن به آیندهای بهتر باید به این نسل فرصت داد تا تواناییهای خود را بشناسد و با اعتماد به نفس بیشتری مسیر آینده را دنبال کند.
آلایوب خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی زمانی ارزشمند است که بتواند به تقویت امید و احساس توانمندی در جامعه منجر شود و برنامههایی از این دست میتواند زمینهای برای نزدیکتر شدن مردم و ایجاد روحیه مثبت در جامعه باشد.
وی با قدردانی از مسئولان و دستاندرکاران برگزاری این برنامهها گفت: از اینکه مسئولان شهر قم برای ایجاد نشاط و امید در میان مردم وقت و انرژی گذاشتهاند، قدردانی میکنم و امیدوارم این حرکت با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
مجری کودک رسانه ملی در پایان اظهار کرد: امیدوارم فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در قم به شکلی مستمر و هدفمند دنبال شود و نتیجه آن به نفع اسلام، مؤمنان، شیعیان و مردم این شهر باشد و بتوانیم با حفظ امید و خودباوری، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.
قم- مجری کودک رسانه ملی گفت: مسئولیت خدمتگزاران شهر قم به دلیل جایگاه معنوی این شهر سنگین است و باید در مسیر تقویت امید، نشاط و خودباوری مردم گام بردارند.
به گزارش خبرنگار مهر، آزاده آلایوب صبح دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تبریک ایام سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، اظهار کرد: حضور در این شهر و در جوار کریمه اهلبیت(س) در چنین ایام فرخندهای برای من مایه خرسندی و افتخار است.
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