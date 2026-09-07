به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح دوشنبه در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان در سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدا، حادثه دلخراش جان‌باختن ۱۱ نفر از شهروندان کردستانی در محدوده پلیس‌راه سنندج را تسلیت گفت و اظهار کرد: به نمایندگی از مجموعه مدیریت استان، بار دیگر این ضایعه را به خانواده‌های جان‌باختگان و مردم کردستان تسلیت عرض می‌کنم و برای مصدومان این حادثه آرزوی سلامتی دارم.

وی همچنین از رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور به دلیل ابراز همدردی با مردم کردستان در پی این حادثه قدردانی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ادامه با خیرمقدم به ناشران و مهمانان حاضر در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، گفت: حضور ناشران و مهمانانی از اقلیم کردستان عراق و دیگر استان‌های کشور در این رویداد فرهنگی را به سرزمین فداکاری، فرهنگ، اصالت، ادب، شعر و هنر خوشامد می‌گوییم.

ورمقانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان افزود: کردستان به عنوان یک استان فرهنگی و هنری، شخصیت‌های برجسته فراوانی در حوزه‌های مختلف داشته است که آثار و خدمات آنان منشأ خیر و برکت برای ایران، اسلام و فرهنگ این سرزمین بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها و تقویت جریان فرهنگی استان است و امیدواریم دهمین دوره این نمایشگاه بتواند در ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان مردم اثرگذار باشد.

معاون استاندار کردستان از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، فرمانداری سنندج، کتابخانه‌های عمومی، دستگاه‌های فرهنگی و خدمات‌رسان و سایر مجموعه‌هایی که در برگزاری این رویداد مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری این نمایشگاه گفت: دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری این رویداد فرهنگی همکاری کردند و امیدواریم در سال‌های آینده نیز شاهد برگزاری نمایشگاه‌هایی با کیفیت و گستره بیشتر باشیم.

فضای مجازی جای کتاب را نمی‌گیرد

ورمقانی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن کتاب به متن زندگی مردم اظهار کرد: امروز باید به این باور برسیم که نه فضای مجازی و نه هیچ رسانه و منبع دیگری نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد.

وی افزود: هر جامعه، استان، قوم و کشوری که برای کتاب و کتابخوانی اهمیت قائل شود، در مسیر توسعه منابع انسانی و پیشرفت فرهنگی گام برمی‌دارد و نباید اجازه دهیم کتاب در حاشیه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: مشغله‌های روزمره و گسترش فضای مجازی موجب شده است مطالعه کتاب در زندگی مردم تا حدودی کمرنگ شود و باید تلاش کنیم کتاب از این وضعیت خارج شده و دوباره به یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: ترویج کتابخوانی نباید صرفاً به برگزاری نمایشگاه‌ها محدود شود، بلکه باید در خانواده، مدرسه، اداره و دیگر محیط‌های اجتماعی به یک فرهنگ و برنامه مستمر تبدیل شود.

ورمقانی با اشاره به جایگاه کتاب در میان مردم کردستان گفت: علاقه مردم این استان به کتاب و ادبیات تنها به مطالعه آثار محدود نمی‌شود؛ بلکه نویسندگان و مترجمان کردستانی بسیاری از آثار مهم ادبی ایران و جهان را نیز به زبان کردی ترجمه کرده‌اند.

وی از ترجمه آثاری همچون مثنوی مولوی، گلستان و بوستان سعدی، دیوان باباطاهر و خیام به زبان کردی به عنوان نمونه‌ای از این ظرفیت فرهنگی یاد کرد و گفت: این موضوع نشان می‌دهد کتاب و ادبیات جایگاه ویژه‌ای در میان مردم کردستان دارد.

معاون استاندار کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های فرهنگی و توجه جدی‌تر به مقوله مطالعه، فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادینه شود و کتاب جایگاه شایسته خود را در زندگی مردم پیدا کند.