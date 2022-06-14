به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی میر شامگاه سه شنبه در برنامه گفتگوی خبری شبکه لرستان با اشاره به اجرای طرح کشاورزی قراردادی در لرستان گفت: با اجرای این طرح کشاورزان تحت پوشش برای فروش محصولات مازاد بر نیاز خود مشکلی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران جز اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان است و برای تأمین نقدی دامداران و مرغداران در لرستان تا کنون ۷۰ میلیارد تومان در قالب طرح مردمی سازی یارانه پرداخت شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان داشت: دولت برای تأمین سرمایه در گردش دامداران و مرغداران در سراسر کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار شناور اختصاص داده است.

میر افزود: جوجه ریزی در مرغداری‌های لرستان در بهار امسال بیش از ۱۹ درصد بیشتر از پارسال است.

وی گفت: هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز مردم استان به قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری و منجمد شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: کاشت دانه‌های روغنی به عنوان محصول استراتژیک و مورد نیاز کشور و استان در اولویت قرار دارد و به کشاورزانی که دانه‌های روغنی کشت کنند، کمک خواهد کرد.