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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۲:۰۱

معاون جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛

پرداخت ۷۰ میلیارد به مرغداری‌های لرستان برای تامین نهاده دامی

پرداخت ۷۰ میلیارد به مرغداری‌های لرستان برای تامین نهاده دامی

خرم‌آباد- معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در قالب طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، ۷۰ میلیارد تومان به مرغداری‌های استان برای تامین نهاده دامی پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی میر شامگاه سه شنبه در برنامه گفتگوی خبری شبکه لرستان با اشاره به اجرای طرح کشاورزی قراردادی در لرستان گفت: با اجرای این طرح کشاورزان تحت پوشش برای فروش محصولات مازاد بر نیاز خود مشکلی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران جز اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان است و برای تأمین نقدی دامداران و مرغداران در لرستان تا کنون ۷۰ میلیارد تومان در قالب طرح مردمی سازی یارانه پرداخت شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان داشت: دولت برای تأمین سرمایه در گردش دامداران و مرغداران در سراسر کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار شناور اختصاص داده است.

میر افزود: جوجه ریزی در مرغداری‌های لرستان در بهار امسال بیش از ۱۹ درصد بیشتر از پارسال است.

وی گفت: هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز مردم استان به قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری و منجمد شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: کاشت دانه‌های روغنی به عنوان محصول استراتژیک و مورد نیاز کشور و استان در اولویت قرار دارد و به کشاورزانی که دانه‌های روغنی کشت کنند، کمک خواهد کرد.

کد مطلب 5514720

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