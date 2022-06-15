مرزبانان نخواهند گذاشت کوچکترین آسیبی به امنیت کردستان وارد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در جمع فرماندهان و کارکنان فرماندهی مرزبانی استان کردستان اظهار داشت: کارکنان مرزبانی در استان کردستان با صلابت و اقتدار و روحیه جهادی در مرزهای این منطقه از کشور حضور دارند و در تأمین امنیت، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند.

وی با اشاره به تلاش مستمر دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه آمریکا، انگلیس و رژیم جعلی صهیونیستی برای بر هم زدن امنیت در کشور عزیزمان ایران اسلامی، تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پشتوانه عظیم مردمی و با اتکاء به فرماندهی حکیمانه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی از آمادگی‌های مادی و معنوی بسیار بالایی برخوردار هستند و مرزبانان تیزبین، انقلابی، جهادی، شجاع و با شهامت کشور به کوری چشم دشمنان نخواهند گذاشت که کوچک‌ترین آسیبی به امنیت قدمگاه شهدای والامقام استان کردستان وارد شود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان از زحمات شبانه روزی مرزبانان تقدیر و تشکر کرد.