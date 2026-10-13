اعرافی: مراسم فاطمیه با محوریت تقویت حضور مردم در خیابان برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به حوزه‌های علمیه پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی الصِّدّیقَةِ الطاهرةَ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِها و دم اَوْلادِها و دماء شهدائنا



ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عموم ملت شریف ایران و حوزه‌های علمیه و علمای اعلام و روحانیت آگاه و مبلغان بیدار تسلیت می‌گویم و تعطیلی دروس سطوح عالی و خارج و مراکز و مجتمع های تخصصی حوزه‌های علمیه در قم از روز ۱۳ جمادی الاولی تا آخر هفته (مصادف با دوم تا هفتم آبانماه) را، با هماهنگی مراجع عظام و شورای عالی حوزه های علمیه و نهادهای حوزوی، جهت عزیمت طلاب و فضلای ارجمند برای تبلیغ جهادی و بسیجی، اعلام می‌نمایم و تدبیر مسائل مربوط به برنامه های تبلیغی و تعطیلات استانها و سطح یک به مدیران ذی ربط با هماهنگی قائم مقمان محترم واسپاری شود.

فرصت را مغتنم شمرده به مناسبت ایام تبلیغی فاطمیه سلام الله علیها نکاتی را یادآور می‌شوم؛

۱. شخصیت سرور بانوان دو عالم در تراث قرآنی و روایی و تاریخی و اسلامی بازتاب یافت و نیز گنج عظیم باقی مانده از آن حضرت گویای مقامات فوق تصور آن دّر گرانبها است و درک عمق شخصیت آن حضرت مگر برای معصوم علیه‌السلام مقدور نیست و آن مقامات لایدرک و لایوصف است ، لکن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.

بی شک الهام‌گیری از سیره نورانی ایشان، که مظهر نور الهی و واسطه فیض ربوبی و اسوه ائمه اطهار علیهم‌السلام و همه زنان و مردان جهان است و شخصیتی عظیم که در راه دفاع از حریم ولایت از هیچ ایثاری دریغ نکرد، ضرورت دارد و تبیین مقامات و عظمت و مظلومیت سخنان و سنت سیره پاک ایشان بویژه در ایام فاطمیه وظیفه حوزویان و مبلغان و روحانیت معظم است.

از این‌رو سزاوار است قرارگاه های بلاغ مبین و قاطبه اساتید، فضلا، خطبا، مبلغان و فرهیختگان حوزوی در این ایام تبلیغی و در این برهه حساس تاریخی به عنوان سربازان سنگرهای حفظ دین و پرچمداران تبلیغ، تبیین و اقامه دین، در کنار مسئولیت‌های علمی و اجرایی خود، بر اساس آیه شریفه:«أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنی وَ فُرادی» با تشکیل گروه‌های تبلیغی و با رونق بخشی به مساجد و مراسم فاطمیه و با محوریت «تقویت حضور مردم مبعوث در خیابان»، به تبیین مقام علمی، عبادی، اجتماعی و سیاسی آن بانوی یگانه توجه ویژه داشته باشند و جهاد تبیین دیگری را در سراسر کشور برپا نمایند.

۲. آشکار است که پیروزی در میدان تبلیغ و تربیت دینی و انقلابی به گره‌گشایی مشکلات مردم و مجاهدت برای کاهش آلام و رنج آنان و کمک به مسئولان محترم، نیز مطالبه‌گری منصفانه و شجاعانه از مسئولان در عین حفظ وحدت و انسجام با محوریت رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله وابسته است؛ به همین جهت، شکل دادن هسته‌های خدمت مستمر به مردم و جوانان ضرورت دارد و مسئولان محترم کشور نیز در سطوح گوناگون باید اقدامات خود را در حل مشکلات و پیشرفت کشور ارتقا بخشند و مشکلات مردم به ویژه مشکلات اقتصادی را کاهش دهند و ملت رشید و مسئولان محترم می توانند بر اساس فرهنگ و اقتصاد مقاومتی کشور را از این مرحله حساس عبور دهند.

۳. رشادت و شجاعت، تاب آوری و مقاومت، هوشیاری و استقامت، اتحاد مقدس و انسجام اجتماعی، پیروی از اسلام و رهبری و در یک سخن فرهنگ جهاد و شهادت سرمایه های بی‌بدیل ملت رشید ایران و محور مقاومت در مسیر عبور از مخاطرات بزرگ و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی و در راه سرافرازی ایران عزیز و مقتدر و مترقی و پیروزی امت اسلام و ملت ایران و نیروهای مسلح عزیز بر مستکبران و جهانخواران و پیمان شکنان آمریکایی صهیونی است، از همه فرصت‌های تبیین و تبلیغ و تعلیم و تربیت، بویژه در ایام فاطمیه، برای تحکیم این فرهنگ و تعلیق این گفتمان، باید بهره برد و آمادگی برای مواجهه هوشمندانه با همه چالش‌ها و مراحل سخت پیش رو را ارتقا بخشید.

۴. در شرائط حاضر و در مواجهه با چالش‌های فرهنگی، که بنیان‌های خانواده و جامعه سالم و پیشرو و ارزش‌های حجاب و عفاف در معرض طوفان‌ها قرار گرفته است، تبیین زیست متمدنانه و مؤمنانه و عفیفانه بانوی اول عالم حضرت فاطمه زهرا (ع) از وظائف مهم همه مردم بویژه بانوان پارسا و دختران پاک و نیز برادران و خواهران روحانی و مبلغ به شمار می‌آید و از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و مجازی و مراسم فرهنگی و دینی و روش‌های گوناگون تربیتی و تبلیغی و نیز فرصت ایام فاطمیه باید برای کاهش آسیب‌ های اخلاقی وفرهنگی و اجتماعی بهره برد و از همه دستگاه‌های مسئول برای چاره اندیشی و اقدامات قانونی مطالبه کرد.

با درود به پیشگاه انبیاء، اولیاء و اوصیای الهی، بویژه خاتم پیامبران صلی‌ الله‌علیه‌ و آله و حضرت بقیةالله الأعظم عجل‌الله‌ تعالی فرجه و امام راحل (قدس سره) و همه‌ی شهدای جنگ تحمیلی سوم، خاصه رهبر و امام شهید (ره) و مراجع عظام، رهبری معظم، نیروهای مسلح و محور مقاومت با آرزوی سلامت و عزت و سرافرازی ملت مقاوم ایران، امت مبعوث اسلامی، هادیان امت(ره) و روحانیت گرانقدر، امید است تمام عزاداری‌ها و تلاش‌های تلاشگران این حیطه مورد توجه و عنایت ویژه حضرت حق جل و اعلی قرار گیرد.