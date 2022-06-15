برگزاری اجتماع سلام فرمانده در مسجدمقدس جمکران سه شنبه ۳۱خردادماه

حجت الاسلام مهدی حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بعد از ضبط سرود سلام فرمانده در مسجد مقدس جمکران توسط گروه فرهنگی ماح و جبهه فرهنگی انقلاب و انتشار آن، اقبال ویژه ای از سوی مردم به ویژه کودکان و نوجوانان نسبت به این کلیپ شد، اظهار کرد: پس از آن شاهد بودیم در دل خانواده ها و سپس توسط گروه های مختلف مردمی در سراسر کشور و حتی خارج از کشور این سرود بازخوانی و حماسه ای ایجاد شد.

وی ادامه داد: ارادت مردم به حضرت ولی عصر (عج) باعث شد اجتماعات عظیمی در شهرهای اصفهان، مشهد، تهران، یزد و دیگر تقاط کشور شکل بگیرد و در این مدت مردم بارها به مسجد مقدس جمکران مراجعه کرده و درخواست داشتند که این سرود به صورت عمومی با حضور مردم در این مکان مقدس اجرا شود.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه در طی این مدت گروه های زیادی از قم و شهرهای دیگر در مسجد مقدس جمکران به اجرای این سرود پرداختند، گفت: اخیراً بعد از اجتماع یزد مطالبه عمومی از ناحیه مردم شدت پیدا کرد و درخواست برگزاری اجتماعی بزرگ در مسجد مقدس جمکران شکل گرفت که طی آن مجموعه های فرهنگی استان فعال شدند و مقرر شد این اجتماع در این مکان مقدس برگزار شود.

حسین آبادی با تاکید بر اینکه این مراسم با حضور قومیت ها و ملیت های مختلف برگزار می شود، افزود: در نهایت مقرر شد اجتماع بزرگ سلام فرمانده در مسجد مقدس جمکران روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه با حضور حاج ابوذر روحی و برخی از مداحان اهل بیت (ع) از ساعت ۱۸:۳۰ در صحن جامع مهدوی برگزار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محور این برنامه تجدید عهد و پیمان با امام زمان (عج) و استکبار ستیزی است و این پیام را مخابره می کنیم که ما منتظران امام زمان (عج) تحت بیرق یالثارات الحسین (ع) عهد و پیام می بندیم برای اقامه حق و مبارزه با زورگویان عالم کنار حضرت بایستیم و انتقام خون به ناحق ریخته سیدالشهدا (ع) و تمام شهیدان و مظلومان عالم به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را بگیریم و برای برقراری حکومت مهدوی در جهان تلاش کنیم.