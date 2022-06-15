«خانه هنر سبا» آغاز به کار کرد/شمعی که به یاد علی سلیمانی روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح «خانه هنر سبا» به یاد علی سلیمانی بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون با حضور سهیلا جواد و سبا سلیمانی همسر و دختر زنده‌یاد سلیمانی و جمعی از مدیران و هنرمندان، امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد در منطقه ۱۴ شهر تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم و بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی، سهیلا جوادی به عنوان مدیر «خانه هنر سبا» به ایراد سخنانی پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود درباره دلیل راه‌اندازی «خانه هنر سبا»، تأکید کرد: سبا به معنی انسان است و رسالت هنرمند انسان‌سازی است و ما به این دلیل نام این خانه هنر را سبا گذاشتیم تا یادمان باشد وظیفه‌مان انسان‌سازی است.

سپس سبا سلیمانی دختر زنده یاد علی سلیمانی متنی را که این هنرمند فقید ۳۰ سال پیش نوشته و وصف حال امروز است، قرائت کرد.

در ادامه سالاری‌پور شهردار منطقه ۱۴ نیز به ایراد سخنانی درباره نحوه حمایت انجام شده از «خانه هنر سبا» پرداخت.

احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران نیز در این مراسم ضمن ایراد سخنانی قول داد طی چند ماه آینده مکان و فضای بزرگترین در اختیار «خانه هنر سبا» قرار گیرد.

در این مراسم افتتاحیه سبا سلیمانی شمعی را به یاد علی سلیمانی و به نیت وجود و برکت امام رضا (ع) روشن کرد.

اجرای موسیقی افغانستان، اجرای موسیقی سنتی ایرانی و همچنین قرائت متنی به یاد علی سلیمانی توسط یکی از شاگردان وی، از جمله برنامه‌های این مراسم افتتاحیه بود. ضمن اینکه تعدادی از کودکان کار نیز در مراسم حضور داشتند که بعد از افتتاح «خانه هنر سبا» توسط استادان این خانه آموزش‌هایی به آن‌ها داده شد.

ضیایی معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، سیدجواد هاشمی، حسین یاریار مدیرعامل باشگاه هنرمندان، بیانی ریاست آموزش و پرورش منطقه ۱۴، علی عطایی مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حسین عالم بخش مدیر پردیس تئاتر تهران، بابک تن، نیکنام حسین‌پور مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، جمشید جم، علی یعقوب زاده، ناصر آویژه، میرطاهر مظلومی، فریدون محرابی، محمد فروتن، یوسف کرمی، محمد مسلمی، حسن مؤذنی، علی ملاقلی پور، حسین میرزاییان، سیمین عزیزی، معطری قائم مقام شبکه قرآن، محمود جهانبخت، سیاوش مفیدی، عزیز سرانجام، حامد عقیلی و مهری آل آقا از حاضران در مراسم افتتاحیه «خانه هنر سبا» بودند.

«خانه هنر سبا» با حضور ۲۰ استاد به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در زمینه فرهنگ و هنر می‌پردازد.