به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، علی ملاقلیپور نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در جدیدترین فعالیت خود اثری محرمی در حوزه موسیقی میسازد که تهیهکنندگی آن را محمدجواد آشتیانی برعهده دارد.
این اثر که به زودی وارد مرحله تولید میشود، «مسافران خورشید» نام دارد. فیلمنامه این کار را نیز خود ملاقلیپور نوشته است.
علی ملاقلیپور پیش از این فیلم «قندون جهیزیه» را ساخته و در سینماها اکران کرده است. مستند «راه طی شده» روایتی صریح و بیپرده از افکار و اندیشههای مهدی بازرگان از دیگر آثار این کارگردان است.
محمدجواد آشتیانی نیز پیش از این در سریالها و مجموعههای مختلف به عنوان تدوینگر فعالیت کرده است. تدوین چندین مستند و همکاری با موسسه روایت فتح و انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس نیز در کارنامه وی دیده میشود. آشتیانی تهیهکنندگی نماهنگ «دعوت» کاری از محمد زارع را نیز برعهده داشته است.
عکسهای خبر از رضا علیقلیان است.
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