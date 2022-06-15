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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۳۷

مسئول نوسازی و تجهیزات مدارس شادگان:

۲۰ مدرسه ناایمن در شادگان وجود دارد

۲۰ مدرسه ناایمن در شادگان وجود دارد

شادگان - مسئول نوسازی و تجهیزات مدارس شادگان گفت: ۲۰ مدرسه ناایمن و تخریبی در سطح شهرستان شادگان وجود دارد.

بهزاد جعفر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۲۰ مدرسه در شهرستان شادگان تخریبی و نا ایمن هستند که دو باب مدرسه در شهر و ۱۸ باب در روستاها هستند.

وی افزود: ساختمان و فضای آموزشی غیر ایمن در این شهرستان وجود دارد که تعداد ۲۰ مدرسه از این تعداد تخریبی و خطر آفرین است.

مسئول نوسازی و تجهیزات مدارس شادگان ادامه داد: با توجه به فرسودگی فضای آموزشی در سطح شهرستان شادگان برای بهبود شرایط نیازمند مشارکت خیران هستیم.

جعفرزاده در پایان گفت: برخی مدارس و فضاهای آموزشی فرسوده در شادگان نیازمند بازسازی و نوسازی است و نیاز است تا خیران در ساخت و تعمیر این مدارس مشارکت کنند.

کد مطلب 5515275

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