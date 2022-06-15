۲۸ موکب کرمانشاه طی ایام اربعین در کربلا مستقر می شوند

بهمن صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد توسعه بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه به عنوان متولی امور موکب داران اربعین حسینی هر ساله از کسانی که تمایل دارند به زائرین اربعین خدمت کنند دعوت به عمل می‌آورد.

وی افزود: متقاضیان موکب داری با مراجعه به سامانه مربوطه می‌توانند ثبت نام کنند و محل برپایی موکب و نوع پذیرایی را مشخص کرده و پروانه موکب داری را دریافت کنند.

رئیس ستاد عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: موکب دارانی که در سال‌های گذشته پروانه داشته‌اند و مهلت آن پایان یافته برای دریافت مجدد پروانه موکب داری اقدام کنند.

صحرایی بیان کرد: امسال بیش از ۱۷۰ موکب در استان کرمانشاه در امر خدمت رسانی به زائرین اربعین ثبت شده‌اند و که از شهرستان‌های ورودی استان تا مرز خسروی مستقر می‌شوند و ۲۸ موکب کرمانشاهی در کشور عراق در مسیر نجف به کربلا و عمداً در کربلا استقرار می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه اربعین امسال در فصل گرما قرار دارد، تاکید کرد: اولویت ستاد عتبات عالیات استان کرمانشاه با اسکان زائرین و فراهم شدن محل‌های اسکان موقت با تهیه امکانات سرمایشی و آب سرد کن و آب معدنی خنک و کولرهای آبی و گازی در محل است.

صحرایی خاطر نشان کرد: با توجه به شواهد پیش بینی می‌شود که امسال تردد زائران اربعین در استان کرمانشاه بیش از سال‌های گذشته باشد و همه دستگاه‌های دولتی و کمیته‌های مختلف اربعین آمادگی دارند که به زائرین خدمت رسانی کنند.