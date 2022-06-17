معرفی نامزد برای جایزه آلما و تعاملات ادبی ایران با هند و گرجستان

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: گزارش اخبار برگزیده کتاب و نشر در آخرین‌هفته بهار ۱۴۰۱ دربرگیرنده ۸ خبر برتر است که در آن‌ها، رویدادهایی درباره انتشارات علمی‌ و فرهنگی، جایزه بین‌المللی آلما، جشنواره خاتم، جشنواره کتاب‌های دینی، رونمایی آثار جدید طنز در حوزه دفاع مقدس و همچنین دو رویداد از فعالیت‌های برون‌مرزی ایران در حوزه فرهنگ و ادب مرور می‌شود. دو خبر آخر این‌گزارش درباره فعالیت‌های ایران در دو کشور گرجستان و هندوستان است.

در ادامه مشروح گزارش «یک‌هفته با کتاب»‌ آخرین‌ هفته خرداد را می‌خوانیم:

معرفی نامزدهای انجمن نویسندگان برای جایزه آلما

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، روز سه‌شنبه این‌هفته با صدور بیانیه‌ای، فرهاد حسن‌زاده (نویسنده) و نوش‌آفرین انصاری (مروج کتاب و کتابخوانی) را به‌عنوان نامزدهای ایرانی و سیدنادر موسوی را به‌عنوان نامزد در بخش ترویج کتاب و کتابخوانی از افغانستان برای دریافت جایزه‌ی آسترید لیندگرن (آلما) سال ۲۰۲۳ معرفی کرد.

استعفای مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی

محمدحسنی که ۱۲ بهمن سال گذشته طی حکمی از سوی سید میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان مدیرعامل جدید انتشارات علمی و فرهنگی معرفی شده بود، روز دوشنبه ۲۳ خرداد از سمت خود استعفا کرد.

انتشار فراخوان هشتمین دوره جشنواره خاتم

فراخوان هشتمین دوره جشنواره خاتم با عنوان «جهان پیامبر، جهان ما» هم روز سه‌شنبه این‌هفته در بخش‌های داستان کوتاه، روایت داستانی ویژه پیامبر رحمت (ص) منتشر شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب‌های دینی

مرجان ریحانیان مدیر دبیرخانه دومین جشنواره کتاب‌های دینی ادبی کودک و نوجوان انجمن ترویج زبان و ادب فارسی این‌هفته اعلام کرد مهلت ارسال آثار به جشنواره تا ۳۱ خرداد ماه تمدید شده است.

رونمایی از آثار طنز دفاع مقدس

این‌هفته و همزمان با سالروز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام مراسم رونمایی از دو کتاب «مرغداری در میدان جنگ» و «جنگ پر ملات» توسط انتشارات کتاب جمکران با حضور نویسندگان دو اثر و شاعر و طنزپرداز عباس احمدی، سرهنگ بادینلو معاون فرهنگی هنری سپاه استان قم، علی خوش‌گفتار دبیر کنگره شهدای استان قم، حجت الاسلام علی لقمان‌پور مدر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سرهنگ سید مجتبی اشرفی معاون هماهنگ کننده ناجا، حجت‌الاسلام بهداروند از اساتید تاریخ شفاهی و جمعی از رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس برگزار شد.

برگزاری نشست شناخت شاعر زن هم‌عصر حافظ

نشست شناخت‌نامه جهان‌ملک خاتون شیرازی، شاعره شهیر عصر حافظ شیرازی دوشنبه ۲۳ خرداد در انجمن زنان پژوهشگر برگزار شد.

اهدای نشان پنجمین کنگره شهریار به ایرانشناس گرجی

مراسم نکوداشت لی‌لی ژرژلیانی ایرانشناس و شاهنامه پژوه برجسته گرجی و اهدای نشان پنجمین کنگره شهریار به او، با حضور احمدعلی مهری‌اردستانی رایزن فرهنگی ایران در گرجستان و نماینده بنیاد سعدی در این کشور، خانم تئا شورغایا، استاد دانشگاه و رییس کرسی ایرانشناسی دانشگاه تفلیس رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تفلیس، جمعی از اساتید و ایرانشناس و دانشجویان رشته ایرانشناسی در دانشگاه تفلیس برگزار شد.

سفر هشت‌نفر از استادان زبان فارسی دانشگاه‌های هند به ایران

هشت نفر از استادان زبان فارسی در دانشگاه‌های هند این‌هفته با دعوت بنیاد سعدی به ایران آمدند و قرار است در دوره جامع دانش افزایی ادبیات فارسی شرکت کنند.