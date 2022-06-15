جلوگیری از تغییر کاربری ۴۸۵ هکتار از اراضی ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در گفت و گو با میزان با اعلام خبر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌های استان البرز به وسعت ۴۸۵ هکتار در شهرستان ساوجبلاغ گفت: این اقدام در روستای «قنبرآباد» بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، در محدوده روستاهای «حاجی آباد» و «رضا آباد»، تا مرز شهرستان ساوجبلاغ با شهرستان نظرآباد، در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در اجرای مصوبه قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری استان البرز و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در ابتدای سال جاری مبنی بر ادامه جلوگیری و مقابله با تغییرکاربری ها در سال ۱۴۰۱ و نیز «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند» و تبیین و ابلاغ آن به عنوان یکی از ۱۵ اولویت دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز در سال جاری با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه در استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در همان مراحل اولیه تغییر کاربری و قبل از شروع یا تکمیل ساخت و ساز، با بهره گیری از سامانه هوشمند پایش اراضی کشاورزی استان، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای متعددی جهت جلوگیری به موقع از شروع به تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز را در اولویت خود قرار داده است.

وی راه اندازی و استفاده از سامانه «کشت یار» که از سامانه‌های اختصاصی طراحی شده در استان البرز است را یکی از عوامل مهم اقدام به موقع دادگستری کل و جهاد کشاورزی استان برای پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها دانست و اضافه کرد: جلوگیری و پیشگیری از تغییرکاربری با رصد و پایش لحظه‌ای اراضی کشاورزی توسط این سامانه اختصاصی طراحی شده در استان البرز، منتهی به اقدام به موقع در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی، دیوارکشی و شروع به احداث ساختمان در استان شده است که اقدامات انجام شده در ساوجبلاغ نیز در این راستا بوده است.

وی ارزش اراضی‌ای که در روستای «قنبرآباد» از تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری شده را حدود ۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: برای اجرای این عملیات که عنوان وسیع‌ترین آزادسازی در استان البرز و شاید کشور در یک روز را دارد به دلیل وسعت بالای محدوده در حال تغییرکاربری، از ماشین‌آلات و ادوات شهرداری‌های مجاور شهرستان ساوجبلاغ نیز استفاده شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: بیش از ۳۱۵ مورد دیوار کشی غیرمجاز در اطراف مزارع به طول ۱۲ کیلومتر به قصد تفکیک و قطعه بندی جهت ساخت ویلای غیرمجاز، ۱۵ مورد ویلای در حال ساخت به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ۵۸ مورد محوطه سازی به مساحت ۹ هزار مترمربع، ۲۸ مورد شن ریزی و ایجاد خیابان و معبر بین مزارع به مساحت ۱۱ هزار مترمربع برای ایجاد دسترسی میان قطعات در حال تفکیک، ۳۵ مورد پی‌کنی برای ساخت استخر به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع در روز گذشته اعمال قانون و جلوگیری شده است.

وی تصریح کرد: ویژگی بارز اقدام انجام شده این بود که بخش عمده دیوارهای تخریب شده دیوارهایی بود که اطراف زمین کشاورزی دارای محصول کشیده شده بود یعنی گندم‌زار را با وجود اینکه محصول داشت برای ویلاسازی غیرمجاز، تفکیک و قطعه بندی کرده بودند که حدود ۱۲ هزار متر را شامل می‌شود و با اقدام به موقع از تغییرکاربری آن جلوگیری شد.

فاضلی هریکندی در انتها با اشاره به تقدیر رئیس قوه قضائیه از عملکرد دادگستری کل استان البرز در زمینه جلوگیری و مقابله با تغییر کاربری‌ها با استفاده از سامانه‌های هوشمند طراحی شده در استان، از همکاری دستگاه‌های مختلف شهرستان ساوجبلاغ از جمله فرمانداری، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و ادارات خدامات رسان، شهرداری‌های گلسار، کوهسار، ساوجبلاغ و شهر جدید هشتگرد در این عملیات تقدیر کرد.