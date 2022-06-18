مهمترین تغییرات کنکورهای آتی/ تکلیف افرادی که سوابق تحصیلی ندارند

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کنکور سال ۱۴۰۲ گفت: کنکور سال ۱۴۰۲ بدین شکل خواهد بود که سوابق تحصیلی به میزان ۴۰ درصد در قبولی تأثیر قطعی دارد.

وی با بیان اینکه سوابق تحصیلی، تمام مواد آزمون امتحانی پایه دوازدهم را شامل می‌شود، افزود: پس سال ۱۴۰۲ مواد آزمون امتحانی پایه دوازدهم به صورت کتبی و کشوری برگزار می‌شود و معیار و ملاک در واقع ۴۰ درصد سوابق تحصیلی و ۶۰ درصد آزمون اختصاصی خواهد بود.

معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: سال ۱۴۰۳ در واقع مجدد، آزمون سراسری فقط برای پایه دوازدهم برگزار می‌شود و به جای ۴۰ درصد قطعی ۵۰ درصد قطعی خواهد بود.

وی افزود: سال ۱۴۰۴، آزمون پایه دوازدهم و یازدهم به‌صورت سراسری و با تأثیر ۶۰ درصد برگزار خواهد شد و سال بعدی پایه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ با تأثیر ۶۰ درصد قطعی خواهد بود.

برزویی توضیح داد: یعنی نمرات آزمون‌های هماهنگ کشوری، دو سال پی‌درپی فقط پایه دوازدهم خواهد بود و سال بعد از آن پایه یازدهم به آن اضافه می‌شود و سال بعد از آن پایه دهم به آن اضافه می‌شود.

پیش بینی شورای سنجش و پذیرش درباره کسانی که سوابق ندارند

وی ادامه داد: یکسری از افراد مانند کسانی که در رشته هنر هستند و یا قصد دارند در رشته زبان خارجه شرکت کنند و آن‌هایی که رشته کار و دانش و فنی‌حرفه‌ای هستند، ممکن است سوابق تحصیلی نداشته باشند برای هریک از این افراد شورای سنجش و پذیرش پیش بینی لازم را انجام داده است که چگونه عمل کنند.

وی افزود: یک عده‌ای ممکن است به هر دلیلی قبلاً سوابق داشتند ولی به آن اهمیت نداده‌اند، این مورد هم باز پیش‌بینی‌شده که بتوانند ترمیم سابقه تحصیلی خود را انجام بدهند.

معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد آور شد: یعنی آموزش‌وپرورش این پیش‌بینی را انجام داده تا داوطلبان بتوانند زمانی را برای این کار اختصاص دهند تا ترمیم یک بار، دو بار و تعدادی که شورای سنجش و پذیرش آن را تأیید خواهد کرد، انجام شود.

برزویی افزود: یکی از دغدغه‌هایی که این روزها خیلی مطرح است، دروس عمومی بوده، این خیلی مهم است که همه بدانند که نه‌تنها در این مصوبه جایگاه دروس عمومی کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز یافته است.

وی ادامه داد: در کنکور ما کسانی را داریم که در درس عربی و دینی بالاترین رتبه را اتخاذ می‌کنند اما هیچکدام نمی‌توانند دو کلمه عربی بخوانند چرا که فقط در دروس عمومی مهارت‌های تست زنی را یاد گرفته‌اند.

معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: لذا جایگاه دروس عمومی نه‌تنها کاهش نیافته‌است، بلکه جایگاه آن رفیع‌تر و جدی‌تر شده‌است، این فضاسازی‌ها که انجام می‌شود، بیشتر توسط ذی‌نفعان کنکوری صورت می‌گیرد که از این کسب‌وکار ممکن است مقداری عقب بمانند، بنابراین این فضا را درست کرده‌اند که دروس عمومی آسیب‌دیده است.

وی یاد آور شد: درحالی‌که یکی از مهمترین بحث‌ها ما این است که دروس عمومی آسیب نبیند، و از همه مهم‌تر بحث ساعت‌های تربیتی آموزش‌وپرورش است، نظام فعلی آموزش‌وپرورش هیچ نقشی بر روی دانش‌آموز به‌ویژه در سه سال آخر ندارد

برزویی ادامه داد: درحالی‌که با این مدل، آموزش‌وپرورش می‌تواند نظام‌های تربیتی، بحث‌های فرهنگی و همه را پیاده و اجرا کند و من یقین دارم که این مصوبه به نفع عدالت آموزشی، به نفع ساعت‌های تربیتی، به نفع دروس عمومی، به نفع استرس و دغدغه خانواده و دانش‌آموزان است و یقین دارم که ان‌شاءالله در آینده نقش بهتری داشته باشد.

معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که یک انتقادی که به این موضوع مطرح است این بوده که گفته می‌شود فقط دانش آموزانی که معدل‌های نوزده و بیست دارند می‌توانند در رشته‌های دندان‌پزشکی و پزشکی شرکت کنند این موضوع درست است یا خیر افزود: این گونه نیست، عرض کردم ما همه مقایسه‌ها را با وضع فعلی انجام می‌دهیم، امتحانات آموزش‌وپرورش متفاوت خواهد بود، امتحانات بین صفر تا صد خواهد بود، واریانس بیشتر خواهد شد آزمون‌ها دقیق‌تر شده و همه این‌ها معنی‌دار خواهد شد. یقین بدانید به نفع دانش‌آموزان خواهد بود.

وی در مورد این‌که چه زمانی این مصوبه ابلاغ می‌شود گفت: ان‌شاءالله منتظر هستیم که رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند.