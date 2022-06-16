نفتالی بنت احتمال تشکیل کابینه جایگزین با نتانیاهو رابررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع صهیونیست اعلام کردند که نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از سقوط کابینه خود احتمال تشکیل دولت جایگزین با بنیامین نتانیاهو رهبر جناح مخالف و نخست وزیر سابق این رژیم را بررسی می‌کند.

بر اساس این گزارش، نظرسنجی جدیدی که توسط کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی انجام شده است نشان می‌دهد که بیشتر صهیونیست‌ها بر این باورند که کابینه نفتالی بنت طی ۶ ماه آینده سقوط خواهد کرد.

این در حالی است که با استعفا و کناره گیری یک عضو دیگر از ائتلاف کابینه نفتالی بنت، نخست وزیری تل آویو یک گام دیگر به فروپاشی نزدیکتر شد.

«ام. کی. نیر اورباخ» از اعضای شرکت کننده در کابینه ائتلافی نفتالی بنت کناره گیری و جدایی خود از کابینه بنت را اعلام کرد و گفت که او دیگر بخشی از ائتلاف کابینه نفتالی بنت نیست.

همزمان بنیامین نتانیاهو، رهبر جناح مخالف در کنست گفت که کابینه «نفتالی بنت»، نخست وزیر در بستر مرگ است و تنفس مصنوعی دریافت می‌کند.

«ام. کی. نیر اورباخ» که عصر دوشنبه جدایی خود را از کابینه اعلام کرد، تا کنون به عنوان معتمد نزدیک نفتالی بنت و دستیار اصلی او شناخته می‌شد و روز دوشنبه در یک جلسه پرتنش در دفتر نخست وزیری به نفتالی بنت گفت که دیگر خود را بخشی از ائتلاف حکومتی نمی بیند و دیگر با آن همراهی نخواهد کرد.

گفته شده اورباخ با عصبانیت جلسه کابینه تل آویو را ترک کرد و سپس به جای کنست به خانه رفت. او سپس با انتشار بیانیه‌ای از دولت انتقاد کرد و گفت که به این نتیجه رسیده است که «ائتلاف نمی‌تواند با رهبری فعلی به حیات خود ادامه دهد.»

با این حال، اورباخ گفته است که با برگزاری انتخابات مجدد مخالف است و به انحلال کنست در هفته آینده رأی نخواهد داد. او گفت که تلاش خواهد کرد به تشکیل یک دولت دست راستی جدید در کنست فعلی کمک کند.

همزمان نفتالی بنت اعلام کرد که یک هفته یا دو هفته فرصت داریم تا مشکلات ائتلاف را حل کنیم و اگر موفق نشویم، نمی‌توانیم به کار ادامه دهیم.

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