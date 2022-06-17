پارلمان اروپا به جنایات آپارتاید رژیم صهیونیستی اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برای نخستین بار در اروپا، پارلمان کاتالونیا در بخش خودمختار اسپانیا به جنایات آپارتاید رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین اذعان کرد.

در همین راستا، سازمان دیده بان حقوق بشر محاصره نوار غزه توسط رژیم اشغالگر را بخشی از جنایات ضدبشری توصیف کرد.

در گزارش دیده بان حقوق بشر همزمان با پانزدهمین سالروز آغاز محاصره نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی آمده است که محدودیت‌های فراگیر اسرائیل در جلوگیری از خروج از غزه مانع از رفاه و آسایش بیش از دو میلیون نفر شده است.

این گزارش می‌افزاید: این محاصره اقتصاد غزه را نابود کرده و منجر به چند پاره شدن ملت فلسطین شده است. سیاست محاصره اسرائیل بیشتر ساکنان غزه را از رفتن به کرانه باختری منع کرده است. این سیاست مانع پیگیری فرصت‌ها داخل فلسطین توسط پیشه وران، هنرمندان، ورزشکاران، دانشجویان و غیره شده، امری که حق آنها در اشتغال و آموزش را محدود کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین گفت که رژیم اشغالگر مانع عبور بخش بزرگی از ساکنان غزه از معبر ایریز به عنوان تنها گذرگاه برای رفتن به کرانه باختری می‌شود.

این در حالی است که پیشتر مرکز آمار فلسطین اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی هم اکنون از ۶۷ درصد ظرفیت زمین‌های نوار غربی فلسطین که برای فلسطینی‌هاست، بهره‌برداری می‌کند.

طبق اعلام سازمان مذکور، حدود ۱۸ درصد از مساحت مناطق مصادره شده در کرانه باختری برای اهداف نظامی استفاده می‌شود؛ در حالی که دیوار الحاقی (که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد) بیش از ۱۰ درصد از کرانه باختری را نابود کرد.

بر اساس اعلام مرکز آمار فلسطین، اشغالگران صهیونیست هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از کل مساحت مرزهای تاریخی فلسطین شامل کرانه باختری، غزه و اراضی اشغالی را تصرف کرده و از آنها بهره‌برداری می‌کنند.

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