به گزارش خبرنگار مهر، جمعه‌ها برای هنرهای تجسمی روزی تعطیل محسوب نمی‌شود چراکه این روز مصادف با آغاز و افتتاحیه بسیاری از نمایشگاه‌های هنری (هنرهای تجسمی) است. هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و… تلاش‌ها و فعالیت‌های روزها فعالیت خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

البته آدینه، روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشا از این آثار هنری برای اقشار مردم را فراهم می‌کند.

علاوه بر این فرصت‌های گالری‌گردی در روز جمعه، در روزهای هفته نیز این نمایشگاه‌ها امکان بازدید دارند. همچنین دیگر نمایشگاه‌های هنری هستند که در روزهای هفته افتتاح می‌شوند و امکان بازدید دارند، از جمله آنها می‌توان به نمایشگاه‌های گالری‌های حوزه هنری، فرهنگستان هنر و مجموعه صبا، برج آزادی، موزه هنرهای معاصر تهران و فلسطین اشاره کرد.

در گزارش پیش‌رو تعدادی از نمایشگاه‌های هنری که افتتاحیه آنها در روز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱ است، برمی‌شمریم.

خانه هنرمندان ایران

گالری‌های خانه هنرمندان ایران امروز جمعه ۲۷ خردادماه میزبان دو نمایشگاه تجسمی می‌شوند؛ گالری محیطی باغ هنر خانه هنرمندان ایران میزبان نمایشگاه عکس فاطمه خواجه‌نوری با عنوان «ملال فقدان» و گالری پاییز نیز میزبان نمایشگاه نقاشی هومن جعفر کرمانی با عنوان «تجربه‌های آب و رنگ» می‌شود.

عکس‌های «ملال فقدان» برگرفته از تجربه شخصی عکاس است، این عکس‌ها روایت‌گر از دست دادن انسان‌ها و باقی ماندن نشانه‌های آنهاست. این نمایشگاه که شامل ۲۰ عکس است، از ۲۷ خرداد تا ۲۷ تیر به مدت یک ماه در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد.

نمایشگاه «تجربه‌های آب و رنگ» نیز شامل تابلوهایی از طبیعت و منظره به شیوه نقاشی با آبرنگ است که از ۲۷ خرداد تا ۶ تیر (به جز روزهای شنبه) از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان است.

هر دو افتتاحیه نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۷ خرداد آغاز می‌شود.

گالری گلستان

نمایشگاه نقاشی‌های تارا بهبهانی با عنوان «زمان‌های بی‌بازگشت» از ۲۷ خرداد تا ۸ تیرماه در گالری گلستان واقع در خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ برگزار می‌شود.

تارا بهبهانی، نقاش و پژوهشگر هنر، متولد ۱۳۶۲ در تهران است و درباره نمایشگاه آثارش گفت: حوادث، روزمرگی‌ها، فرازها و فرودها همه زمان‌های بی بازگشت هستند. زمان‌هایی می‌آیند و می‌روند و گاهی خاطره‌ای شیرین و دلچسب می‌سازند و گاه یادآوری آنها چیزی جز ملال و کسالت بر جای نمی‌گذارند. در سال‌های زندگی من هم زمان‌های بی بازگشت بسیاری آمدند و رفتند، خوشی‌ها و سختی‌ها، شادی‌ها و غم‌ها، نقش‌هایی را بر جای گذاشتند که یادآوری آنها برایم، من امروز را ساخته است که ایستاده‌ام و زمان‌های بی بازگشت پیش رویم را جستجو می‌کنم. این دوره از نقاشی‌هایم برایم اهمیت زیادی دارند. زمان به من فرصت داد که بازگو کننده لحظات رنگینی باشم که با فرم‌های گذشته سرزمینم پیوند خورده و در دل و جانم به جا مانده‌اند. نواهای سازها، پرنده‌ها و چشمان امیدواری که گذشته را طی کرده و آینده را جستجو می‌کند. گذشته‌ای که بی بازگشت است و فرداهایی پر از ابهام.

در این نمایشگاه ۱۸ نقاشی با تکنیک رنگ روغن که تعدادی از آنها بر روی بوم‌های شش ضلعی و حاصل کار سه سال اخیر من است، به نمایش در می‌آیند. فرم بوم‌های این مجموعه بیننده را به دنیای رنگارنگ و پر رمز و راز کاشی‌های ایرانی دعوت می‌کند.

گالری اعتماد

گالری اعتماد از روز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱ میزبان نمایشگاه مجسمه و نقاشی حمزه فرهادی با عنوان «مَلعَبه‌ای بَرای لیلیت» و نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های نگار قیامت با عنوان «سوار بر رنگین کمان» خواهد شد.

حمزه فرهادی در این نمایشگاه مجموعه آثاری متأثر از اقلیم خوزستان خلق کرده و به نمایش گذاشته است. در استیتمنت نمایشگاه «مَلعَبه‌ای بَرای لیلیت» آمده است:

«فرمان یکم

صدایی دور، دورتر… ازلی

گوش بسپار لیلیت به رأس که در آیی، منزلگاهی است که بر آن وارد شوی.

بی در گاه؛ با چهار دیوار و هزار پنجره. و از هر پنجره چشم سویی ابدی بر هر آنچه هست.

بزم جاریست. خواستنی مهیاست.

و این فاصله ایست به همین کوتاهی.

به کوتاهی جهان شاید

ازلی»

نمایشگاه «مَلعَبه‌ای بَرای لیلیت» و «سوار بر رنگین کمان» ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ در گالری شماره یک اعتماد افتتاح و تا ۲۱ تیرماه برای بازدید عموم باز خواهد بود.

فرهنگسرای نیاوران

تازه‌ترین تجربه‌های جستجوگرانه احمد آریامنش با عنوان «پس از پنجاه» جمعه ٢٧ خرداد ماه در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران رونمایی خواهد شد.

آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه چکیده‌ای از حدود چهار دهه تجربه و عبور از پنجاه سالگی این هنرمند است که ماحصل روزگار تنهایی کرونا است!

مجموعه حاضر منتخبی است از سری مجموعه‌های شخصی آریامنش که هر یک دارای زادگاه تئوری خاص خود است. وی به فراخور زمان، مکان و حال درون، وارد یکی از احوالات مجموعه‌هایش می‌شود و فضای مورد نظرش را از خیال به واقعیت به تصویر می‌کشد. آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه، جدیدترین تجربه‌های این هنرمند در نقاشی و حروف نگاری بوده که بسیار به فضای نقاشی نزدیک است.

آریامنش معتقد است که آثارش را بر مبنای آمیختن از عشق و عقل بنا می‌کند، چون بر این باور است که انسان همواره با این ۲ پدیده در تعامل و تقابل است و گاهی در این رزم و بزم عقل برنده می‌شود و گاهی هم عشق … اصولاً دنیا پر است از عناصر متضاد. از شب و روز گرفته تا زشت و زیبا و پست و بلند و … تا عقل و عشق …!!

علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‌توانند در روزهای عادی از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند، لازم به ذکر است که این نمایشگاه تا ۴ تیرماه ادامه خواهد داشت.

گالری مژده

نمایشگاه نقاشی‌های کامبیز خدابنده با عنوان «اکنون، خیلی دور است» جمعه ۲۷ خردادماه در گالری مژده افتتاح می‌شود.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «مجموعه آثار پیش‌رو حاصل قلم هنرمندی است که علی‌رغم تحصیل آکادمیک در رشته نقاشی، شیوه‌ای بینامتنی میان نئوآرت و فوویسم پیش گرفته است. این روحیه گریز از چهارچوب‌های آکادمیک نقاشی باعث به وجود آمدن رنگ‌ها و خط‌هایی است که در عین یک لایه بودن پختگی خاص خود را هم دارند.

آرمان‌شهرهای کامبیز خدابنده ساده، بی‌تکلف و در عین حال پرهیاهو است، گویی اگر چند ثانیه به اثر خیره شوی همهمه آدم‌های در حال رفت و آمد، صدای کافه‌ها و بوق ماشین‌های بزرگ و کلاسیک را می‌شنوی بی‌شک گرایش‌های شخصی هنرمند به سینما و علی‌الخصوص سینمای دهه ۴۰ تا ۷۰ میلادی بی تأثیر در این آثار نبوده است و هر گوشه از این شهرها گویی پلانی است در حال اجرا با نقش‌آفرینی شخصیت‌های محبوب او. او آگاهانه، از هرگونه نظام و اصولی دوری می‌کند و قلمش را به دست صمیمیت خالص درونی و خیالش می‌سپارد، آنچنان که مخاطب خواه ناخواه با دنیای او همراه شده و در احوالات ذهنی هنرمند غرق می‌شود.»

نمایشگاه «اکنون، خیلی دور است» تا هفتم تیر در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، علامه طباطبایی شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۲۷ دایر خواهد بود.

گالری آریا

غلامحسین نامی در سلسله نمایشگاه‌های «بازخوانی هنر مدرن ایران» آثار خود را در قالب یک نمایشگاه انفرادی از روز جمعه ۲۷ خردادماه در گالری آریا روی دیوار می‌برد.

گالری نگاه

نمایشگاه گروهی حجم «در ۳ بعد» جمعه ۲۷ خرداد تا چهارشنبه ۱۵ تیرماه در گالری نگاه واقع در خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)،خیابان غفاری، شماره ۶۴ برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه گروهی، آثاری از صادق ادهم، امین آقایی، سروش ایزدبخش، کیوان بیرانوند، رامین جمشیدی، اعظم حاتمی، فرزانه حسینی، محمدرضا خلجی، عارف رودباری شهمیری، حسین شناور، قدرت‌الله عاقلی، فخرالدین کاکاوند، آتوسا وحدانی و فرانک یوسفی به نمایش در می‌آید.

گالری هوم

نمایشگاه انفرادی پرهام همپانژاد با عنوان «میکل آنژ» امروز ۲۷ خزدادماه در گالری هوم به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره ۲، طبقه اول گشایش می‌یابد و تا ۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.