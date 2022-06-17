به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (جمعه) اجتماع مردمی هستههای جهاد و پیشرفت با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در محل حسینیه جماران برگزار شد.
گفتنی است؛ ۶۵۰ نفر از گروهها و تشکلهای مردمی و جهاد سازندگی در حسینیه جماران حضور پیدا کردند که ۱۰ نفر از آنها به نمایندگی از این گروهها دغدغهها، مسائل و مشکلاتشان را مطرح کردند.
رئیس جمهور در حاشیه اجتماع مردمی هستههای جهاد و پیشرفت که با شعار «همه با هم ایران قوی» در حسینیه جماران برگزار شد با ارائه لوح از جهادگران نمونه و جمعی از خانوادههای جهادگر و جهادگران آسمانی تجلیل به عمل آورد.
جهادگرانی که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند در حوزههای مختلف سلامت، فرهنگ، اقتصاد، تولید دانشبنیان و اشتغالزایی بخشهای سازندگی و رفع محرومیتزدایی فعالیت دارند.
در بخشی از لوح تقدیری که از سوی رئیس جمهور به جهادگران نمونه اهداء شد، آمده است: به فضل پروردگار گام دوم انقلاب اسلامی مقارن شده است با تربیت مجموعه عظیمی از نسل جدید جهادگرانی که در راه ایجاد عدالت و قیام به قسط تلاش میکنند. کار جهادی کار برخاسته از ایمان و بکار گیرنده هر چه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است و این حرکتها با هدایت رهبر عزیز انقلاب اسلامی پایه و مایه اصلی حرکت جوانان در مسیر پیشرفت ایران اسلامی است.
در این لوح از تلاشهای ارزشمند و خدمات خالصانه جهادگران انقلاب و نظام اسلامی و از همراهی و همدلی آنان و خانوادههایشان در راه دستیابی به آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت به محرومین و گسترش عدالت تجلیل شده است.
در این مراسم سیدامیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی جهاد سازندگی، سید احمد عبودتیان دستیار رئیس جمهور در امر مردمیسازی دولت و جمعی از جهادگران حوزههای مختلف به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، استاندار تهران، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین یادگار امام و تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) در این مراسم حضور داشتند.
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