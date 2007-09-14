"آی بی ام" مترجم همزمان مجازی را به کمک ناشنوایان می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر، حتی یک رایانه شخصی هم می تواند کلمات را با اصطلاحات و صداهای مختلف بفهمد و آنها را برای افرادی که توانایی شنیدن ندارند ترجمه کند.

درحقیقت "آی بی ام" به تازگی نرم افزاری را ساخته است که به صورت یک شخصیت مجازی در رایانه شخصی ظاهر می شود و کلمات را برای افراد ناشنوا به زبان ناشنوایان ترجمه می کند.

براساس گزارش آسوشیدتدپرس، این نرم افزار می تواند حتی در کنفرانس های خبری چند زبانه هم جایگزین یک مترجم همزمان واقعی شود.

نمونه آزمایشی این نرم افزار که "سی سی" مخفف عبارت "آن را بگو و آن را علامت بده" نام دارد، درحال حاضر تنها به زبان انگلیسی ترجمه می کند.

این نرم افزار ترکیبی از زبان اشاره ای ناشنوایان با فناوری های رایانه ای است. "سی سی" می تواند به صورت خودمختار و مستقل واژگان را بررسی و به صورت یک حالت زبانی اشاره ای آن واژه را ترجمه کند.

این نرم افزار فعلا در مرحله آزمایشات لابراتواری قرار دارد، اما می تواند به زودی وارد بازار شود.