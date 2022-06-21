تورم ترکیه، اردوغان را به فکر افزایش دوباره حقوق خود انداخت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ترکیش مینت، در حالی که ترکیه با بحران اقتصادی جدی دست و پنحه نرم می‌کند، رئیس جمهور این کشور برای دومین بار ظرف شش ماه گذشته از سال میلادی جدید، حقوق خود را افزایش می‌دهد.

یک قانونگذار از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در این باره گفت که در حالی که دستمزدبگیران ترک همزمان با بحران اقتصادی کشور، به سختی گذران امور می‌کنند، «رجب طیب اردوغان» قصد دارد برای دومین بار در سال ۲۰۲۲ حقوق خود را افزایش دهد و این بار افزایش ۴۰.۴ درصدی مد نظر رئیس جمهور ترکیه است.

«اوزگور اوزل» در توئیتی آورد که با افزایش دوباره حقوق اردوغان، که در قالب بخشی از بودجه تکمیلی به پارلمان ترکیه ارائه شد، حقوق رئیس جمهور ترکیه به ۱۴۱ هزار و ۴۵۳ لیر خواهد رسید که ۳۳ برابر حداقل دستمزد در این کشور است.

این نماینده پارلمان ترکیه ضمن انتقاد از اقدام اردوغان گفت که آیا بحران اقتصادی که رئیس جمهور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بر حداقل دستمزدها تأثیر نمی‌گذارد؟ آیا حداقل دستمزد بگیران باید با ۴ هزار و ۲۵۳ لیره امرار معاش کنند.

تورم سنگین در ترکیه و افزایش هزینه‌های زندگی و سوخت، بسیاری از مردم این کشور را برای تأمین معاش خود با دشواری مواجهه کرده است. بسیاری علت بحران اقتصادی کنونی ترکیه را به سیاست‌های دولت اردوغان نسبت می‌دهند.