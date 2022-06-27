قیمت اجاره مسکن در کرمان ناگهانی بالا رفت/اجاره اتاق به جای خانه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با رشد قیمت‌ها و تورم عمومی در بازار، هزینه تأمین مسکن نیز در کرمان افزایش قابل توجهی داشته است، هر چند این رشد در مقایسه با سایر استان‌ها در کرمان عدد کمتری را دارد و کرمان را جزو ۱۰ استان پایانی لیست افزایش نرخ رشد کرایه قرار داده است اما بسیار از مستأجران کرمانی برای تأمین مسکن با مشکل مواجه شده‌اند و سیاست‌های دستوری دولت هم برای کنترل بازار راه به جایی نبرده است.

مستأجران توان اجاره‌های سنگین را ندارند

هر چند بنا به مشاهدات و پیگیری‌های خبرگزاری مهر موارد مراجعه مستأجران و موجران برای حل و فصل اختلافات در خصوص تخلیه خانه و اجاره‌ها افزایش داشته است اما این مساله نتوانسته موج گرانی تأمین هزینه مسکن را کاهش دهد.

مراجعه مستأجران و موجران برای حل و فصل اختلافات در خصوص تخلیه خانه و اجاره‌ها افزایش داشته است اما این مساله نتوانسته موج گرانی تأمین هزینه مسکن را کاهش دهد

این در حالی است که قیمت مسکن در شهر کرمان هم سیر صعودی طی می‌کند و کمتر خانه‌ای زیر یک میلیارد تومان در لیست بنگاه‌ها وجود دارد.

با این وجود رکود عجیبی هم در بازار رهن و اجاره در کرمان ایجاد شده و تقاضای مستأجران روی قیمت‌هایی که توان پرداخت دارند مانده و واحدهایی که افزایش قیمت دارند بدون مشتری رها شده‌اند.

عدم وجود نقدینگی در بین متقاضیان مسکن، آنها را به سمت اجاره سوق داده است و بازار رهن کمتر مشتری دارد، این در حالی است که بنا به بررسی خبرنگار مهر بسیاری از مستاجرانی هم که زیر بار اجاره‌های سنگین می‌روند بعد از مدتی توان پرداخت خود را از دست می‌دهند و تعارضات بین مستأجر و صاحب خانه‌ها در بنگاه‌ها هم افزایش یافته است.

افزایش روند مراجعه از شهر به روستاها

ادامه وضعیت فعلی موجب شده مستأجران سراغ خانه‌های متراژ پایین، قدیمی و گاه در حاشیه شهر و روستاها بروند. روند مهاجرت از شهرها به سمت روستاها در حالی افزایش یافته است که حالا مردم به سکونت در ماهان، باغین، سرآسیاب، چترود، هوتک، شرف آباد، طاهر آباد، قائم آباد، ده بالا، کوهپایه، محی آباد و شهرک‌های حاشیه‌ای کاه سازه‌های غیر مجاز متمایل شده‌اند.

بررسی‌های خبرگزاری مهر نشان می‌دهد که قیمت مسکن حتی در شهرک‌های اطراف شهر از جمله شهرک مطهری نیز چنان روند شتابانی به خود گرفته که مردم دیگر توان اجاره خانه در این مناطق را نیز ندارند. بطوریکه کرایه یک واحد ۶۰ متری یک خوابه ۲۵ میلیون ودیعه و دومیلیون تومان است.

کرایه یک سوئیت کوچک ۵۰ متری نیز در همین منطقه ۲۰ میلیون ودیعه و دو میلیون ۱۰۰ تومان کرایه است.

این در حالیست که کرایه یک خانه متوسط در مرکز شهر کمتر از ۵ میلیون تومان نیست. به عنوان مثال اجاره یک خانه در خیابان پروین اعتصامی کرمان ۵۰ میلیون تومان ودیعه و هفت میلیون تومان کرایه است این در حالیست که همین خانه سال گذشته ۲۰ میلیون رهن و ۳ میلیون تومان کرایه بود.

در بلوار حجاج و شرقی ترین خیابان شهر کرمان است و از مرکز شهر فاصله دارد کرایه یک آپارتمان ۵ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش است.

در بلوار پزشک که یکی از مناطق دور از مرکز شهر می‌باشد نیز ودیعه کامل یک خانه ۲۵۰ میلیون تومان و یا در شهرک افضلی پور که از شهرک‌های قدیمی ساز و در حاشیه شمالی شهر قرار گرفته است نیز ودیعه ۸۰ میلیون تومان و کرایه ۳ میلیون و ۵۰۰ می‌باشد.

خانواده‌ها دنبال سوئیت های دانشجویی هستند

محمد افراسیابی یکی از بنگاه داران کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: کرایه‌ها به شدت افزایش یافته است بطوریکه دیگر در توان مالی مستأجران نیست این مبالغ را پرداخت کنند مثلاً یک سوئیت کوچک دانشجویی ۱۵ میلیون ودیعه و دو میلیون تومان اجاره در منطقه‌ای متوسط است و این تقریباً بهترین موردی است که می‌توان در کرمان پیدا کرد.

وی افزود: مردم از مناطق متوسط در حال مهاجرت به مناطق کم برخوردار شهر هستند و افرادی که هم قبلاً در مکان‌های لوکس بوده‌اند آنقدر دارند که بتوانند در همان جا بمانند و یا مکانی در همان حد اجاره کنند.

وی ادامه داد: مراجعه مردم برای اجاره هم بسیار کاهش یافته و مردم سعی می‌کنند در اپلیکیشن‌ها سراغ موارد اجاره بروند و جستجو کنند.

سیاست دستور تأثیر گذار نیست

وی افزود: سیاست‌های دولت در بحث مهار قیمت اجاره موفق نبوده است در واقع با دستور نمی‌توان کرایه‌ها را ثابت نگه داشت زیرا همیشه کرایه متأثر از انتظارات تورمی و یا حداقل تورم موجود در بازار است، وقتی یک کالاهای مصرفی با افزایش قیمت مواجه بوده و صاحب خانه‌ای هم که تنها منبع درآمدش اجاره یک خانه است کرایه را افزایش داده است. در این میان برخی هم سو استفاده می‌کنند و قیمت‌ها را نجومی بالا برده‌اند.

افزایش ساخت و ساز و عرضه مسکن در قالب اجاره بلند مدت، ساخت مسکن ارزان و انبوه سازی و وام‌های مناسب برای اجاره می‌تواند وضعیت بازار را کنترل کند

یکی دیگر از بنگاه داران کرمان در شهرک مطهری در گفتگو با مهر می‌گوید: افزایش ساخت و ساز و عرضه مسکن در قالب اجاره بلند مدت، ساخت مسکن ارزان و انبوه سازی و وام‌های مناسب برای اجاره می‌تواند وضعیت بازار را کنترل کند اما سوال من این است که مثلاً یک وام ۴۰ میلیونی با اقساط بالا چطور می‌تواند مشکل یک اجاره نشین که دیگر توان پرداخت کرایه اش را هم ندارد رفع کند.

اسماعیل حری افزود: کدام خانه در کرمان ودیعه کامل ۴۰ میلیون دارد؟ در گذشته مردم سراغ رهن کامل بودند اما حالا آنقدر پول در دست مردم کم شده که توان پرداخت رهن ندارند و برای عبور از بحران بی خانمانی به سمت کرایه‌های بالای می‌روند اما چون نمی‌توانند بعد از چند ماه پرداخت کنند با صاحب خانه به مشکل می‌خورند و راهی دادگاه می‌شوند.

وام‌های مسکن زنجیری به دست و پای متقاضیان مسکن

وی گفت: دولت باید با سیاست‌هایی مانند افزایش ساخت و ساز و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن مشکل را حل کند اما شما شاهد هستید که بانک متولی و تخصصی مسکن وام‌هایی می‌دهد که بیشتر از دو برابر وام را باز پرداخت می‌گیرد. چگونه یک نفر می‌تواند ۳۵۰ تومان وام بگیرید و ماهی ۷ میلیون تومان قسط بدهد، جالب اینکه این ۳۵۰ میلیون حتی ۲۵ درصد پول خانه هم نیست!

وی گفت: دولت باید از جمعیت مستأجران بکاهد اما هر سال بر جمعیت این افراد افزوده می‌شود و چون سیاست‌های ساخت مسکن هم در دولت گذشته پیگیری نشد و هنوز هم در کرمان اجرایی نشده وضعیت بحرانی‌تر شده است.

دولت باید از جمعیت مستأجران بکاهد اما هر سال بر جمعیت این افراد افزوده می‌شود و چون سیاست‌های ساخت مسکن هم در دولت گذشته پیگیری نشد و هنوز هم در کرمان اجرایی نشده است

حسن حسینی زاده یکی از افرادی که در جستجوی خانه است می‌گوید: صاحب خانه سال گذشته کرایه را ۳۰ درصد گران کرد در سال جاری هم ۳۰ درصد افزایش قیمت کرایه را درخواست کرده اما حقوق من در سال جاری ۷۰۰ هزار تومان زیاد شده و توان پرداخت این کرایه را ندارم.

وی افزود: شما نگاهی به تابلوی بنگاه‌ها بکنید قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که با دو بچه فقط می‌توانم یک آپارتمان ۵۰ متری کرایه کنم.

وی ادامه داد: حتی در شهرک‌های اطراف شهر هم خانه مناسب برای کرایه پیدا نمی‌شود و هر روز در به در بنگاه‌ها در حال پیدا کردن خانه هستم.

یک بازنشسته با ۵ فرزند در خانه ۸۰ متری

محمد سلمانی دیگر مستأجر کرمانی می‌گوید: کرایه یک خانه در شهرک مطهری در حاشیه شهر ۳۰ میلیون ودیعه و ۳ میلیون ۵۰۰ کرایه برای یک خانه ۸۰ متری است من بازنشسته با ۵ فرزند چطور می‌توانم در خانه‌ای یک خوابه زندگی کنم.

وی از مسئولان سوال کرد چرا مستأجر و صاحب خانه را در تقابل قرار می‌دهند، مستأجر چطور با شکایت می‌تواند صاحب خانه را مجبور کند خانه‌اش را کرایه بدهد؟ به ناچار تصمیم گرفتم خانه‌ام را به یکی از روستاهای اطراف شهر منتقل کنم که اکثر ساکنانش اتباع خارجی غیر مجاز هستند.

وی گفت: ۵ میلیون حقوق می‌گیرم چطور وام ۴۰ میلیونی با ضامن معتبر را با ماهی یک میلیون ۵۰۰ تومان بگیرم و کرایه و هزینه‌های جاری خانه را هم پرداخت کنم.

سلیمانی گفت: خیلی‌ها را می‌شناسم که از کرایه خانه به سمت کرایه اتاق گرایش پیدا کرده‌اند.

فاطمه قربانی، زن سرپرست خانوار می‌گوید: همسرم چند سال قبل فوت کرد و به زحمت توانستم خانه‌ای کوچک خریداری و برای گذران زندگی خود و بچه‌هایم کرایه دهم. سال گذشته طبق روند بازار ۳ میلیون خانه را اجاره دادم و به سختی روزگار می گذارندم با افزایش قیمتهای جدید با ۳ میلیون نمی‌توانم هزینه‌هایم را تأمین کنم و به ناچار کرایه را ۴ میلیون تومان کردم.

همسرم چند سال قبل فوت کرد و به زحمت توانستم خانه‌ای کوچک خریداری و برای گذران زندگی خود و بچه‌هایم کرایه دهم و این تنها منبع درآمدم است

وی افزود: از مسئولان سوال می‌کنم اگر چنین تورمی نبود مردم مجبور می‌شدند کرایه‌ها را بالا ببرند؟ مسلماً باید جلوی اجحاف را گرفت اما بسیاری از مردم دنبال اجحاف نیستند بلکه می‌خواهند هزینه گذران زندگی را جبران کنند.

وی ادامه داد: در همین وضعیت بسیاری را می‌شناسم که نه تنها افزایش کرایه را اعمال نکردند بلکه حتی به مستأجران شأن کمک هم می‌کنند اما آیا این به طور می‌شود مردم را مجبور کرد با خودشان کنار بیایند اما مسئولانی که برنامه ریز هستند طی ۱۰ سال گذشته هیچ طرح ساخت مسکن برای مستضعفان نداشته باشند؟

بازار رهن و اجاره به دلیل افزایش کرایه‌ها راکد شده است و در نتیجه عرضه و تقاضای بازار مسکن دچار اختلال شده است و مشخص نیست این بازار چه آینده را طی خواهد کرد.